Самый длинный шпионаж в истории США: кому и зачем бывший дипломат 40 лет сливал секретные данные

Федеральные прокуроры заявили в понедельник, 4 декабря, что отставной сотрудник Государственного департамента США, десятилетиями работавший секретным агентом на Кубу, называл Соединенные Штаты "врагом", что является ранее нераскрытым нарушением правил разведки с потенциально значительными дипломатическими последствиями и последствиями для национальной безопасности.

Об этом пишет The New York Times.

В уголовной жалобе, поданной в федеральный суд в Майами, прокуроры заявили, что дипломат Мануэль Роча тайно помогал кубинской "тайной миссии по сбору разведывательных данных против США" по меньшей мере с 1981 года, когда он продвигался по службе в Государственном департаменте и недолго работал на вис. в Белом доме.

Подробности громкого дела

По словам прокуроров, 73-летний Роча встречался с кураторами кубинского шпионского агентства еще в 2017 году и хвастался, что 40 лет шпионил в пользу коммунистического правительства в Гаване и "укреплял революцию".

Более двух десятилетий Роча занимался вопросами, связанными с Латинской Америкой, на разных должностях в Государственном департаменте при президентах Билла Клинтона и Джордже Буше-младшем, в том числе был послом в Боливии с 2000 по 2002 год. Выросший в Нью-Йорке уроженец Колумбии Роча служил советником военного командования США, включающим регион Кубы, с 2006 по 2012 год.

В жалобе Роча были предъявлены обвинения в деятельности в качестве незаконного агента иностранного правительства и еще в двух преступлениях, но прокуроры заявили, что расследование продолжается и может завершиться более серьезными обвинениями. По словам чиновников, этот случай вызвал внутреннюю оценку ущерба, чтобы определить, какие секреты могли быть раскрыты, и поставил серьезные вопросы относительно эффективности контрразведывательных программ, созданных для отслеживания шпионов.

Мануэль Роча/X (Twitter)

"Эти действия разоблачают одну из самых масштабных и продолжительных инфильтраций иностранного агента в правительство США", — заявил в понедельник, 4 декабря, журналистам в Вашингтоне генеральный прокурор США Меррик Гарланд (Merrick B. Garland). Он сказал, что Роча "искал работу в правительстве США, которая предоставила бы ему доступ к непубличной информации и возможность влиять на внешнюю политику США".

Джон Д. Фили, бывший карьерный дипломат, работавший вместе с Роча десятилетия назад, сказал, что этот случай может быть одним из худших нарушений в области разведки в новейшей истории. Кубинская разведка уже давно имеет тесные связи со спецслужбами противников Америки, в том числе с Россией.

«У Мануэля буквально были ключи от королевства, — сказал Фили, который в последнее время занимал должность посла в Панаме. — Если это касалось Кубы, он мог ее увидеть”.

Об аресте Роча в пятницу, 1 декабря, впервые сообщило агентство Associated Press.

Слушание в суде

Он разрыдался и молча смотрел, как его семья покидает зал суда во время его первого слушания в федеральном суде в Майами в понедельник, 4 декабря. Прокурор сообщил, что в скором времени крупному жюри могут быть предъявлены новые обвинения, а судья по делу назначил на среду, 6 декабря, слушания о содержании под стражей.

Его скорбное поведение контрастировало с болтливым, волшебным и нарядным дипломатом, которым его помнят бывшие коллеги, и стальным, двойным оператором, изображенным в правительственных документах.

В жалобе не углублялись в детали того, как Роча мог влиять на американскую политику, какую информацию он мог посылать на Кубу или как долго правительство вело расследование по нему. Но в ней описаны три встречи примерно за последний год между Роча и агентом ФБР под прикрытием, который, по мнению Роча, был представителем кубинского шпионского ведомства — Директората разведки.

Victor Manuel Rocha, a former US ambassador to Bolivia from 2000 to 2002, has been charged with multiple federal crimes, Justice Department said, including acting as an illegal foreign agent, and using a fraudulently obtained passport https://t.co/MfYMcpWveH pic.twitter.com/yYqQ9GrUsx — Reuters (@Reuters) December 5, 2023

Несколько раз во время этих встреч Роча говорил о работе в интересах этого агентства и называл Соединенные Штаты "врагом", согласно показаниям под присягой, поданным в суд Майклом Хейли, специальным агентом ФБР в Майами.

С чего все началось

По словам друзей, Роча был поклонником социализма в молодости, но, похоже, с годами стал антигаванским консерватором по указанию своих кураторов — возможно, предполагают федеральные органы, чтобы избежать подозрений в симпатиях к их делу.

Во время встречи с агентом под прикрытием в ноябре Роча заявил, что кубинская разведка приказала ему "вести нормальную жизнь" и что он создал образ "правого человека", чтобы его работа как крота не была разоблачена, согласно показаниям под присягой.

“Все это время он изображал себя правым, – сказал Эдуардо Гамарра, профессор международных отношений во Флоридском международном университете, который знал Рочу с 1980-х. — Он становился все более и более благосклонным к Трампу ”.

Роча учился в Йельском университете, а в 1970-х получил степень аспиранта в Гарварде и Джорджтауне. Он начал свою карьеру в Государственном департаменте как референт по Гондурасу в 1981 году, примерно в то же время, когда, по словам прокуроров, он впервые начал работать на Кубу.

В течение многих лет он занимал различные дипломатические должности в Доминиканской Республике, Италии, Аргентине и Кубе, а в июле 1994 года, согласно официальной биографии Государственного департамента, в течение года работал директором по межамериканским делам в Совете национальной безопасности США.

Роча занимал руководящий пост в американской дипломатической миссии в Гаване во время одного из самых напряженных моментов в двусторонних отношениях за последние десятилетия: сбивание Кубой в 1996 году двух американских гражданских самолетов, которыми руководили выступавшие против Кастро изгнанники.

В то время кубинское правительство было очень заинтересовано в том, чтобы понять, как Соединенные Штаты могут отреагировать на нападение на управлявшую этими самолетами группу — Brothers to the Rescue. Группа, базировавшаяся в Майами, летала над Флоридским проливом, ища кубинских мигрантов на плотах, а иногда входила в воздушное пространство Кубы, чтобы сбрасывать антиправительственные открытки над Гаваной.

Годами позже Роча работал послом в Боливии во время другого напряженного периода — президентской гонки 2002 года, в которой принимал участие Эво Моралес, ярый антиамериканский кандидат от коренного населения, ставший известным как лидер профсоюза кокаинщиков. Моралес проиграл эту гонку, но был избран президентом в 2005 году.

Эво Моралес

Незадолго до голосования 2002 Роча публично предупредил, что избрание Моралеса испортит отношения с Соединенными Штатами. "Я хочу напомнить боливийским избирателям, что если они выберут тех, кто хочет, чтобы Боливия снова стала экспортером кокаина, это поставит под угрозу помощь со стороны Соединенных Штатов", — сказал Роча.

Моралес — верный союзник Кубы, который в последние годы обращался к ней за медицинской помощью — предположил, что предупреждение Рочи помогло его кампании, и в шутку назвал его "шефом кампании".

Отто Райх, бывший помощник госсекретаря, бывший руководителем Роча в Государственном департаменте, сказал, что эти замечания напугали его руководителей.

“Он так и не согласовал это с Государственным департаментом, – вспоминает Райх. — Я помню, что тогда был раздражен, очень раздражен».

Рикардо Зунига, бывший высокопоставленный сотрудник Государственного департамента и Белого дома, назвал этот поступок очень необычным для опытного дипломата, отметив, что такие комментарии явно дадут толчок Моралесу.

«Возможно, он решил, что попытается выступить карикатурой на то, чем, по его мнению, Соединенные Штаты, — сказал Зунига. — Если это так, то это был адский спектакль.

В октябре сенатор Роберт Менендес, демократ от штата Нью-Джерси, был обвинен в сговоре с целью действовать в качестве агента Египта, даже когда он занимал должность главы Комитета по международным отношениям Сената. Это дело было возбуждено через месяц после того, как Менендесу было предъявлено обвинение в коррупции. А на прошлой неделе федеральные прокуроры Манхэттена предъявили обвинение гражданину Индии в покушении на убийство гражданина США, поддерживавшего независимость сикхов.

Ведомство также выдвинуло обвинения против людей, обвиняемых в работе в пользу Китая, России и Ирана.

Разведывательная служба Кубы

Разведывательная служба Кубы считается одной из лучших в мире, и в течение десятилетий она ставила своей целью проникновение в американские федеральные учреждения.

“Это чрезвычайное свидетельство того, на что эти ребята способны, – сказал Зунига, который вел переговоры с президентом Бараком Обамой о возобновлении дипломатических отношений с Кубой в 2014 году. — По этой причине я всегда был очень осторожен”.

До сих пор наиболее разрушительной инфильтрацией была десятилетняя шпионская карьера Анны Белен Монтес, работавшая старшим аналитиком в Разведывательном управлении Министерства обороны, где она специализировалась на Кубе, до своего ареста в 2001 году.

Монтес рассказала следователям, что была завербована кубинской разведкой в 1980-х годах, когда работала канцелярским работником в Министерстве юстиции. С развитием своей карьеры в разведке Монтес передавала информацию своим кубинским кураторам с помощью коротковолновой радиостанции. Монтес была освобождена из тюрьмы в этом году после отбытия большей части своего 25-летнего заключения.

В рамках соглашения о признании вины Монтес согласилась поведать ФБР все, что она знала об операциях кубинской разведки. Эта информация привела к обвинению бывшей близкой подруги Марты Риты Веласкес, бывшей чиновницы Агентства США по международному развитию, которой в феврале 2004 года было предъявлено обвинение в том, что она была кубинским агентом.

Крис Симмонс, бывший следователь Разведывательного управления Министерства обороны, работавший над делом Монтес, сказал, что Соединенным Штатам будет очень тяжело — если не невозможно — получить точную оценку ущерба, если Роча не предоставит эту информацию сам.

“Они будут полностью зависеть от его сотрудничества, – сказал Симмонс. — Даже если они знают, что он будет лгать и умалять, это все равно лучше, чем ничего».

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