"Самый красивый маршрут в мире": в Финляндии запустили уникальный трамвай

С трамвая открываются виды на Балтийское море, Хельсинкский архипелаг и островную крепость Суоменлинна.

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7 ноября в Хельсинки открыли новую трамвайную линию Круунусиллат. Ее название переводится как «Мосты Короны». Маршрут соединил центральную часть столицы Финляндии с островом Лаясало, а его главная особенность — три моста, по которым трамваи едут прямо над морем.

Об этом пишет Time Out.

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Трамвай едет мимо островного зоопарка и над морем

Новая линия проходит через Коркеасаари – остров, на котором расположен Хельсинский зоопарк. Теперь трамвайная остановка прямо у его нового входа, поэтому пассажиры могут добраться до зоопарка без длительной прогулки от ближайшей станции.

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Но самая выразительная часть поездки — пересечение морских проливов. С трамвая открываются виды на Балтийское море, Хельсинкский архипелаг и островную крепость Суоменлинна. Местная транспортная служба HSL назвала этот маршрут самой красивой трамвайной поездкой в мире.

Три моста, один из которых стал самым длинным в Финляндии

В пределах проекта построили три моста. Крупнейший — Круунувуоренсилта — имеет длину 1191 метр и стал самым длинным в Финляндии. Мост Финкенсилта простирается на 293 метра, а Мерихаансилта – на 422 метра.

Все три постройки предназначены не только для трамваев: ими также могут пользоваться пешеходы и велосипедисты. Обычное автомобильное движение запрещено — проезд разрешен только транспортным средствам экстренных служб.

Строительство началось в 2021 году. Сначала маршрут планировали открыть в 2027 году, но работы завершили раньше графика. Общая стоимость проекта составила 463 млн. евро. Лишь самый длинный мост обошелся в 123 млн евро.

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Мосты как основа городского сообщения - последние новости

В Украине мостовая инфраструктура также нуждается в масштабных решениях, но по другой причине — по российским ударам по транспортным объектам. В конце октября Министерство развития общин и территорий объявило о строительстве 21 альтернативной переправы . Работы в Киеве уже начались, а первые объекты планируют запустить в начале 2027 года.

Насколько уязвима может быть городская транспортная сеть, показала атака на Северный мост в Киеве в ночь на 7 ноября, когда Россия выпустила по переправе шесть баллистических ракет , четыре из которых попали в объект. Были повреждены дорожное покрытие, контактная троллейбусная сеть и линия электропередачи. Из-за этого движение по мосту пришлось перекрыть.

После обследования постройки движение частично возобновили, но с ограничениями . Чтобы не допустить транспортного коллапса, в Киеве были введены резервные схемы для трех переправ — Северного, Южного мостов и моста имени Патона.

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