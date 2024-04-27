Самый маленький в мире пони: его рост чуть больше 50 сантиметров – фото

Пони из Германии признан самой маленькой лошадью в мире.
Самый маленький пони в мире живет в Германии. Его зовут Памукель, ему пять лет и его рост составляет 52 сантиметра.
Об этом пишет Bild.
Пони Памукель живет в городе Бреккерфельд на западе Германии. На днях его официально признали самой маленькой лошадью в мире.
Как рассказала его владелица Каролина Вайдеманн, специалисты трижды измерили Пумукеля с помощью складной линейки, строительного уровня и лазерной линейки.
В мае 2023 года Пумукель уже установил рекорд, протянув бревно весом 41 кг, то есть вес – больше его собственного.
Памукель очень дружелюбен и не боится больших коней или людей. Его лучший друг – местный кот Робин. Они неразлучны и даже едят из одной миски.
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