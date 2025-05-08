Самый масштабный воздушный бой: более часа в небе «дрались» 125 истребителей Индии и Пакистана

Обмен ракетными обстрелами иногда происходил на расстояниях до 160 км

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На границе между Пакистаном и Индией произошло большое воздушное сражение. Там больше часа боролись 125 истребителей.

Об этом сообщает CNN.

В то же время, ни одна сторона не покидала своего воздушного пространства.

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Отмечается, что обмен ракетными обстрелами иногда производился на расстояниях >160 км.

“Этот воздушный бой был одним из самых „больших и долгих в новейшей истории авиации“, — сообщил источник в пакистанской службе безопасности.

Напомним, количество погибших в результате атаки Индии по Пакистану возросло до 31 человека, 57 человек получили ранения, сообщил в среду вечером по местному времени военный спикер Ахмед Шариф Чаудри. Он назвал причиной увеличения количества жертв обстрел Индией линии контроля — фактической границы в спорном регионе Кашмир.