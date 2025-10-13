Самый младший сын Трампа может получить руководящий пост в TikTok

Беррон Трамп / © Associated Press

Самый младший сын президента США Дональда Трампа, 19-летний Беррон, может получить руководящий пост в стриминговом приложении TikTok.

The Independent.

Трамп ранее утверждал, что он «спас» TikTok и что молодые американцы теперь «виноваты» ему за то, что он позволил приложению оставаться доступным в США.

Джек Адвент, 22-летний бывший менеджер президента США по социальным сетям, присоединился к этому мнению, заявив, что Трамп должен дать своему сыну-подростку должность, чтобы расширить привлекательность Tik-Tok для молодежи.

«Молодежь составляет подавляющее большинство пользователей TikTok. Я надеюсь, что президент Трамп рассмотрит возможность назначения своего сына Беррона и возможно других молодых американцев в совет директоров TikTok, чтобы помочь обеспечить, чтобы он оставался приложением, которым молодежь хочет продолжать пользоваться», — сказал Адвент.

Сам юный Беррон Трамп пока никак не комментировал это предложение. Недавно он вернулся в Белый дом из Нью-Йорка и посещает занятия в кампусе Нью-Йоркского университета в Вашингтоне.

Беррон Трамп вместе с родителями — Меланией и Дональдом Трампами / © Associated Press

Напомним, что Трамп запустил процесс отвязывания связывающих с Китаем TikTok в пользу американских инвесторов.