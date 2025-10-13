- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 145
- Время на прочтение
- 1 мин
Самый младший сын Трампа может получить руководящий пост в TikTok
19-летнего Беррона Трампа предлагают назначить в руководство TikTok.
Самый младший сын президента США Дональда Трампа, 19-летний Беррон, может получить руководящий пост в стриминговом приложении TikTok.
Об этом The Independent.
Трамп ранее утверждал, что он «спас» TikTok и что молодые американцы теперь «виноваты» ему за то, что он позволил приложению оставаться доступным в США.
Джек Адвент, 22-летний бывший менеджер президента США по социальным сетям, присоединился к этому мнению, заявив, что Трамп должен дать своему сыну-подростку должность, чтобы расширить привлекательность Tik-Tok для молодежи.
«Молодежь составляет подавляющее большинство пользователей TikTok. Я надеюсь, что президент Трамп рассмотрит возможность назначения своего сына Беррона и возможно других молодых американцев в совет директоров TikTok, чтобы помочь обеспечить, чтобы он оставался приложением, которым молодежь хочет продолжать пользоваться», — сказал Адвент.
Сам юный Беррон Трамп пока никак не комментировал это предложение. Недавно он вернулся в Белый дом из Нью-Йорка и посещает занятия в кампусе Нью-Йоркского университета в Вашингтоне.
Напомним, что Трамп запустил процесс отвязывания связывающих с Китаем TikTok в пользу американских инвесторов.