Самый мощный ураган в США: количество погибших достигает сотни (фото)

Ураган "Хелен" уже убил, по меньшей мере, 90 человек и нанес серьезные разрушения. Больше всего пострадали штаты Северная и Южная Каролина, Джорджия и Флорида.

Об этом сообщает Reuters.

Стихия вызвала масштабные наводнения, разрушила инфраструктуру, включая дороги и мосты. Из-за поврежденных башен сотовой связи сотни людей остались без возможности связаться с родными и считались пропавшими без вести.

Фото: Associated Press

По оценкам экспертов и страховых компаний, ущерб может достигать от 15 до более 100 миллиардов долларов, поскольку сильно пострадали системы водоснабжения, связи и важные транспортные маршруты.

По информации Министерства энергетики США, около 2,7 миллионов потребителей на юге страны оставались без электричества, что на 40% меньше, чем было в пятницу.

В Южной Каролине погибли 25 человек, в Джорджии – 17, а во Флориде – 11. Власти опасаются, что количество жертв может возрасти.

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в семи штатах и пообещал оказать федеральную помощь. Он планирует посетить пострадавшие регионы в ближайшее время.

Ураган Хелен стал седьмым по мощности во Флориде и 14 — в США за всю историю наблюдения.

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