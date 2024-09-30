Самый мощный ураган в США: количество погибших достигает сотни (фото)

Ущерб, нанесенный стихией, может достигать ста миллиардов долларов.
Ураган "Хелен" уже убил, по меньшей мере, 90 человек и нанес серьезные разрушения. Больше всего пострадали штаты Северная и Южная Каролина, Джорджия и Флорида.
Об этом сообщает Reuters.
Стихия вызвала масштабные наводнения, разрушила инфраструктуру, включая дороги и мосты. Из-за поврежденных башен сотовой связи сотни людей остались без возможности связаться с родными и считались пропавшими без вести.
По оценкам экспертов и страховых компаний, ущерб может достигать от 15 до более 100 миллиардов долларов, поскольку сильно пострадали системы водоснабжения, связи и важные транспортные маршруты.
По информации Министерства энергетики США, около 2,7 миллионов потребителей на юге страны оставались без электричества, что на 40% меньше, чем было в пятницу.
В Южной Каролине погибли 25 человек, в Джорджии – 17, а во Флориде – 11. Власти опасаются, что количество жертв может возрасти.
Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в семи штатах и пообещал оказать федеральную помощь. Он планирует посетить пострадавшие регионы в ближайшее время.
Ураган Хелен стал седьмым по мощности во Флориде и 14 — в США за всю историю наблюдения.
Читайте также: