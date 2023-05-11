"Самый опасный дурак в мире": эксперт объяснил, почему Путин не может ни проиграть, ни выиграть войну

Президент Российской Федерации Владимир Путин стал "самым опасным дураком в мире", который не может ни победить Украину, ни проиграть, ни остановиться.

Об этом пишет трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман в колонке NYT.

По его словам, в Кремле верили в свой план скорейшего захвата Украины, поэтому даже не думали о подготовке плана "Б". Это делает войну, начатую РФ, одной из самых нелепых в истории.

"Владимир Путин рассчитывал в краткие сроки поставить в Киеве свое "марионеточное правительство", однако через год наступила ситуация, когда он не может победить, не может проиграть и не может остановиться", — пишет автор.

Теперь, когда запасной стратегии нет, Россия начала прибегать к обстрелам мирных городов Украины, а также войне на истощение. Таким образом, они хотят сохранить контроль над захваченными территориями, что "можно продать российскому народу как великую победу", уверен Фридман.

"Если бы эта военная операция называлась, она бы называлась "Операция "Сохрани мое лицо". Это делает эту войну одной из самых нелепых в современности — президент одной страны уничтожает гражданскую инфраструктуру другой страны, пока не будет достаточного прикрытия для него, чтобы скрыть тот факт, что он был большим дураком", — говорится в колонке.

Ранее аналитики ISW назвали главную ошибку Путина, из-за которой армии РФ не удалось захватить Украину в первые дни войны.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Владимир Путин несерьезно относится к переговорам, поскольку до сих пор верит, что может уничтожить Украину и Европу.