«Самый опасный период в моей жизни»: глава Штаба обороны Британии о действиях РФ

Европа вступает в эпоху высокого риска: в Британии заявили о готовности РФ к саботажу, кибератакам и убийствам

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Российская угроза для Великобритании и ее союзников остается очень серьезной. Европа вступает в период повышенной опасности.

Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании, главный маршал авиации сэр Ричард Найтон в интервью Financial Times.

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По его словам, Британии нужно «догнать наших европейских союзников», в том числе тех, кто географически ближе к России и острее чувствует близость ее агрессии и войны в Украине.

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«Мы говорим о целенаправленных убийствах, мы говорим о саботаже, мы говорим о кибератаках. Это вполне реальные вещи [со стороны] российского государства, доказательства которых у нас есть в Европе и в определенной степени в Великобритании», — сказал он Financial Times в редком интервью.

Найтон добавил, что «аппетит» Москвы к риску «совершенно очевидно возрос» и что термин «гибридная деятельность» больше не отражает серьезности ее действий.

«Это самый опасный период, который я пережил в своей взрослой жизни… Эта угроза — главным образом со стороны России, но и в более широком смысле — растет», — сказал он.

Его комментарии прозвучали в канун военно-морского пакта, направленного на усиление обороны североатлантического, арктического и балтийского регионов.

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Объединенные экспедиционные силы — группировка во главе с Великобританией, в которую также входят Нидерланды, страны Балтии и скандинавские страны.

«Одна из важнейших вещей — это то, чтобы мы могли сдерживать [русские] подлодки, чтобы они не могли атаковать судоходство или угрожать ему в военное время», — сказал Найтон.

Так называемая Крайний Север, охватывающая части северной Атлантики и Арктики, становится все более важной для западных экономик и безопасности НАТО, отчасти из-за изменения климата и повышения судоходности ранее покрытых льдом районов.

Усиление присутствия европейцев направлено на ответ на призыв Дональда Трампа взять на себя больше ответственности за собственную оборону и укрепить безопасность США, учитывая, что через регион проходят жизненно важные подводные кабели передачи данных.

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«Обеспечивая там безопасность, мы также обеспечиваем безопасность восточного побережья США», — сказал Найтон.

В прошлом месяце главнокомандующий британской армии произнес призыв подготовить своих солдат к перспективе войны и предупредил их, что политические лидеры «очень скоро» начнут «откровенный разговор» с гражданами о том, как им нужно готовиться к конфликту.

Найтон повторил это сообщение, заявив: «Чем сильнее мы, тем больше вероятность того, что мы сможем сдержать Россию от испытаний нас».

Ранее министр обороны Великобритании Вес Стритинг рассказал, когда Россия может закончить войну.

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