"Самый разыскиваемый" наркобарон арестован через два года после побега: кто это (фото)

"Самого разыскиваемого" наркобарона поймали и арестовали через два года после его бегства.

Об этом сообщает Need To Know.

Харедин Фейзулла был внесен в список самых разыскиваемых преступников Европы в сентябре в прошлом году. Он был осужден в Бельгии за 13 преступлений, связанных с торговлей наркотиками, принадлежностью к преступной организации и подделкой документов.

Его обвинили в том, что он возглавлял банду, базировавшуюся в Бельгии и занимавшуюся выращиванием и торговлей каннабисом. Считается, что благодаря своему нелегальному бизнесу они накопили состояние в размере более 4 миллионов евро.

Харедин Фейзулла / Фото: Jam Press

Суд в Брюсселе приговорил Фейзуллу к 29 годам заключения в 2022 году, но после вынесения приговора он сбежал. Его розыск начался в январе в 2023 году, но ему удавалось избегать задержания, используя разные транспортные средства для передвижения. Он также периодически проживал в разных местах и часто менял телефоны.

Несмотря на то, что он пытался оставаться незамеченным, сотрудники полиции обнаружили его в прошлый четверг, 12 сентября, в Мадриде, Испания. 59-летний албанец был задержан сотрудниками Национальной полиции, когда направлялся в микроавтобус, приехавший за ним возле одного из его тайников.

Задержание Харедина / Фото: Jam Press

Преступления, в которых признали виновным Фейзуллу, были совершены в период с 2014 по 2018 год. Возглавляемая им Банда использовала поддельные документы для аренды и электроснабжения домов, где они выращивали коноплю в больших масштабах. Они также вербовали нелегальных мигрантов для работы на своих плантациях.

Расследование бельгийских властей по банде Фейзуллы привело к ликвидации 13 плантаций конопли. Теперь испанские власти будут решать, экстрадировать ли его в Бельгию.

