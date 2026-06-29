Самый сильный Эль-Ниньо в истории приближается: ученые собираются "выключить" Солнце

Необычная жара / © Associated Press

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Пока климатологи бьют тревогу из-за грядущего супер Эль-Ниньо, который может стать самым разрушительным за всю историю метеорологических наблюдений, международная группа исследователей предложила радикальный способ его остановить — искусственно затмить Солнце.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

В конце 2025 года в Тихом океане начала формироваться тепловая волна длиной более 14 500 км. В то же время еще одна морская тепловая волна простиралась от Папуа-Новой Гвинеи до побережья Калифорнии, где температура воды превышает норму на 3 °C.

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Именно накопление теплой воды в экваториальной части Тихого океана «подпитывает» самый экстремальный цикл Эль-Ниньо за последние 140 лет.

Доктора Мариана Бернарди Биф и Франц Филипп Тухен из Университета Майами предупредили в статье для Bulletin of the Atomic Scientists: «Беспрецедентное явление Эль-Ниньо в 2026 году может продлить продолжительность морской тепловой волны в Северном Тихом океане, что будет иметь серьезные последствия для людей, дикой природы и климата Земли».

Радикальное решение: выбросить серу в атмосферу

Чтобы предотвратить образование морских тепловых волн, исследователи предложили применить метод впрыскивания стратосферных аэрозолей. Он предусматривает закачку в верхние слои атмосферы огромных облаков мелких частиц на основе серы, которые остаются там годами и отражают часть солнечной энергии обратно в космос.

Согласно данным компьютерных симуляций, этот подход мог бы защитить до 75% мирового океана от разрушительных тепловых волн и удержать глобальное потепление в безопасных пределах.

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Что показали симуляции

Исследователи смоделировали два сценария и сравнили их результаты.

При сохранении текущих тенденций морские тепловые волны станут более сильными и продолжительными в 97% мирового океана.

Если же ограничить глобальное потепление уровнем 1,5 °C выше доиндустриального среднего, примерно четверть океана будет защищена от усиления тепловых волн. При более агрессивном сценарии — сдерживании потепления в пределах 1 °C — тепловые волны станут менее интенсивными в 76% океана и более короткими в 80% мест.

Больше всего выиграли бы тропическая Атлантика, Индийский океан, Северный Ледовитый океан и Южная Атлантика.

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Впрочем, как отмечает ведущий автор исследования доктор Лала Кунта из Университета штата Мичиган, защита будет распределяться крайне неравномерно.

Риски и предостережения

Этот метод вызывает множество споров, и даже сами авторы исследования не уверены в его последствиях. Соавтор исследования профессор Фиби Зарнецке из Университета штата Мичиган предупреждает: «Об экологических последствиях известно очень мало».

Исследование Колумбийской климатической школы показало, что впрыск стратосферных аэрозолей может нарушить глобальные погодные системы. Выбросы в полярных регионах способны дестабилизировать тропические муссонные системы, а выбросы в экваториальных зонах — повлиять на струйное течение и нарушить атмосферную циркуляцию.

«Изменение солнечного излучения в одном месте может привести к изменениям атмосферных процессов в других», — пояснил доктор Ин Чэнь из Бирмингемского университета.

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Несмотря на потенциал нового метода, исследователи подчеркивают: геоинженерия не может заменить главное.

«Это не замена сокращению выбросов. Сокращение выбросов остается приоритетом и является наиболее эффективной мерой по смягчению последствий изменения климата», — подчеркнула профессор Зарнецке.

Напомним, по данным ВОЗ, всего за неделю с 21 июня в Европе зарегистрировано более 1300 смертей, связанных с рекордно высокими температурами, охватившими значительную часть континента. Европа остается регионом, который нагревается быстрее всего в мире.

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