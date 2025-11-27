Самый смертельный пожар в Гонконге за 80 лет: количество жертв стремительно растет

Пожар в Гонконге почти уничтожил огромный жилой комплекс / © Associated Press

По меньшей мере 83 человека погибли в результате масштабного пожара , охватившего высотный жилой комплекс Wang Fuk Court в районе Тай-По в Гонконге. Число жертв может значительно возрасти, ведь около 300 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. По информации местной полиции, причиной трагедии могла стать «грубая халатность» строительной фирмы, использовавшей опасные материалы при реконструкции небоскребов.

Об этом сообщает Sky News.

Аресты и подозрение в халатности

Полиция Гонконга арестовала трех человек – двух директоров и инженерного консультанта строительной компании – по подозрению в непреднамеренном убийстве. Комплекс, построенный в 1980-х годах, находился на реконструкции в течение года.

«У нас есть основания полагать, что ответственные лица компании были грубо небрежны, что привело к этой аварии и повлекло за собой неконтролируемое распространение огня, что привело к массовым жертвам», — заявила суперинтендант полиции Эйлин Чунг.

Пожар, который начался в 14:51 по местному времени в среду, 26 ноября, распространился на семь из восьми зданий комплекса, где проживало около 4800 жителей. Среди погибших есть один пожарный, еще 11 спасателей получили ранения.

Борьба с огнем и поиски жертв

Местное пожарное управление сообщило, что к утру четверга, 27 ноября, пожарным удалось потушить пламя в четырех из семи пострадавших блоков, а огонь в трех других башнях удалось взять под контроль.

Несмотря на локализацию огня, спасатели продолжают обыскивать каждый этаж обгоревших построек в поисках пропавших без вести, поскольку внутри помещений до сих пор держится высокая температура и идет густой дым.

Причины распространения огня

Причина возгорания расследуется, но, похоже, огонь вспыхнул в бамбуковых лесах и строительной сетке, а затем быстро распространился по зданиям. Быстрому распространению огня, вероятно, способствовали ветреные условия.

Бамбуковые леса, хотя и распространены в Гонконге, постепенно выводятся из эксплуатации из-за риска безопасности. По информации Ассоциации за права жертв несчастных случаев на производстве Гонконга, в этом году произошло по меньшей мере три пожара на строительных объектах, где использовались бамбуковые леса.

Реакция и исторические параллели

Этот пожар стал самым смертоносным в Гонконге с 1948 года, когда во время пожара на складе погибли 176 человек. Из-за трагедии около 900 человек были размещены во временных приютах.

Власти Гонконга объявили о создании фонда в размере 300 миллионов гонконгских долларов (около 35,5 миллионов евро) для помощи пострадавшим жителям. Президент Китая Си Цзиньпин призвал к «всесторонним усилиям», чтобы минимизировать потери.

Трагедия вызвала сравнение с пожаром в Лондоне в башне Гренфелл в 2017 году, в результате которого погибли 72 человека, и причиной которой была признана легковоспламеняющаяся облицовка.