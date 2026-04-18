Самый смертоносный год: сотни беженцев погибли в море

Беженцы / © Associated Press

в 2025 году при попытке пересечь Андаманское море и Бенгальский залив погибли или пропали без вести почти 900 беженцев рохинджа. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), это самый высокий показатель смертности за все время наблюдений на этом маршруте.

Об этом сообщило издание Reuters.

Из примерно 6500 человек, которые в прошлом году пытались покинуть регион морем, более каждого седьмого не пережил путешествия или пропал без вести. Представитель УВКБ ООН Бабар Балох отметил, что это самый высокий уровень смертности среди всех беженцев и мигрантов в мире.

Опасные путешествия продолжаются и в 2026 году. По состоянию на 13 апреля более 2800 рохинджа уже отправились в путешествие через море. В ООН подчеркивают, что более половины тех, кто пытается пересечь этот маршрут в последние годы, составляют женщины и дети.

В ООН отмечают, что люди вынуждены рисковать жизнью из-за длительного гуманитарного кризиса в Мьянме и сложных условий в лагерях для беженцев в Бангладеш. Большинство из них стремится добраться до Малайзии, Индонезии или Таиланда в поисках безопасности и лучших условий жизни.

На этой неделе сообщалось о еще одной трагедии: около 250 человек пропали без вести после того, как лодка с беженцами рохинджа и гражданами Бангладеш, отправившаяся из Текнафа, перевернулась в Андаманском море.

УВКБ ООН отмечает, что сокращение финансирования гуманитарных программ ухудшает ситуацию. По словам Бабара Балоха, именно отчаяние заставляет людей соглашаться на опасные путешествия, несмотря на низкие шансы на выживание.

в 2026 году агентство обратилось к донорам с запросом на 200 миллионов долларов для поддержки беженцев рохинджа, находящихся в лагерях Кокс-Базар и на острове Бхасан Чар. Пока профинансировано лишь 32% от необходимой суммы.

Всего в регионе остаются более 1,3 миллиона перемещенных лиц из числа рохинджа. Из них около 1,2 миллиона находятся в Бангладеш.

