Самый смертоносный лыжный сезон в Европе: эксперты назвали причину

Альпы / © pixabay.com

Эту зиму в Европе уже назвали самым смертоносным горнолыжным сезоном за всю историю наблюдений. Только за первые недели 2026 года лавины унесли 86 жизней — это рекордный показатель для континента.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Больше всего трагедий произошло во Франции, где погибли 25 человек. В Италии жертвами стали 21 человек, в Австрии — 14, в Швейцарии — девять, в Испании — восемь. Также смертельные случаи зафиксированы в Словакии, Словении и Андорре. Лавины сходили в Альпах, Пиренеях и Карпатах, а также в горах Сьерра-Невада в США.

По данным Европейской службы предупреждения о лавинообразовании, в среднем ежегодно в Европе от лавин погибает около 100 человек. В то же время только за первые шесть недель этого года погибли 77 человек, а затем количество жертв возросло до 86.

Специалисты объясняют всплеск смертей уникальным сочетанием погодных условий. Зима началась с сухой погоды, которая сформировала тонкий слой снега. После этого наступили резкие морозы. Из-за большого перепада температур в снегу образовался так называемый «устойчивый слабый слой» — рыхлая структура из плохо соединенных кристаллов, которую еще называют «сахарным снегом».

Впоследствии этот нестабильный слой накрыли новые снегопады. В результате сформировалась опасная «плита» — массивный слой, лежащий на слабой основе. При таких условиях достаточно даже незначительного движения лыжника вне трассы, чтобы спровоцировать обвал. Полноценная лавина может содержать до миллиона тонн снега и разгоняться до 320 км/ч.

Эксперты отмечают, что наибольший риск сейчас связан с внетрассовым катанием. С начала пандемии интерес к фрирайду вырос: производители специального снаряжения сообщали о 13-процентном росте между 2022 и 2023 годами. Именно за пределами подготовленных трасс происходит большинство смертельных случаев.

Доктор Николя Экерт отмечает, что уровень опасности напрямую связан с количеством людей, которые выбирают катание вне подготовленных трасс, а также с тем, насколько они способны оценивать и контролировать риски. Чем больше таких лыжников — тем выше становится общая угроза.

В то же время нынешняя волна смертельных случаев противоречит предыдущей тенденции. Несмотря на то что популярность фрирайда в последние годы существенно возросла, за последнее десятилетие смертность от лавин в Европе в целом снижалась.

По словам эксперта, это объясняется развитием систем предупреждения о лавинах, более активным использованием защитного снаряжения и более стабильными снежными условиями.

«Однако, нынешние уникальные погодные условия сделали риск настолько серьезным, что даже хорошо подготовленные лыжники теперь попадают в смертельно медленные спуски», — говорится в статье.

В то же время долгосрочные наблюдения свидетельствуют, что из-за изменения климата общее количество лавин в Европе постепенно уменьшается — в среднем на 6% каждое десятилетие от 1958 до 2023 года. К 2100 году их может быть на 30% меньше, чем в 1990-м. Однако на высоте более 3000 метров лавины, наоборот, могут становиться более частыми из-за экстремальных погодных явлений.

Ученые подчеркивают разницу между «лавинной опасностью» и «лавинным риском». Хотя количество естественных восхождений может уменьшаться, риск для людей растет из-за популярности катания на больших высотах и сложных погодных условий.

Напомним, ранее в горах Сьерра-Невада в Калифорнии сошла самая масштабная по количеству жертв снежная лавина в США за последние 45 лет. Гигантская масса снега площадью с футбольное поле сорвалась со склона и накрыла группу из 15 лыжников-экстремалов, среди которых были профессиональные гиды.