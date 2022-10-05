Самый современный авианосец ВМС США во время первого боевого дежурства отправился в Средиземное море.

Корабль USS Gerald Ford и его авианосная ударная группа будут действовать с союзниками и партнерами в Атлантическом океане и Средиземном море.

Во вторник, 4 октября, новейший и самый совершенный авианосец ВМС США USS Gerald Ford отправился в свое первое боевое дежурство из Норфолка, штат Вирджиния, чтобы провести тестирование корабля и для тренировок с союзниками из Северной Америки и Европы.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление контр-адмирала ВМС США Грегори Хаффмана.

“Корабль USS Gerald Ford и авианосная ударная группа будут действовать с союзниками и партнерами в зонах ответственности 2-го и 6-го флота в Атлантическом океане и Средиземном море. Развертывание будет короче стандартного шестимесячного”, — сообщил он.

В совместных учениях будут задействованы примерно 9000 военнослужащих из девяти стран, 20 кораблей и 60 самолетов. Кроме США, участие в учениях принимают военные из Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Испании и Швеции.

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Другие корабли авианосной ударной группы присоединятся к USS Gerald Ford в среду, 5 октября.

По данным ВМС США, USS Gerald Ford является первым новым авианосцем, разработанным за более чем 40 лет. Его строительство официально началась в ноябре 2009 года, а в 2017 году он был введен в эксплуатацию.

Авианосец обладает новой передовой технологией, использующей электромагнитную систему запуска самолетов вместо предыдущей системы паровой катапульты. Новейшая система создает меньшую нагрузку на самолеты, поскольку они запускаются с носителя, и позволяет сократить время между запусками.

Авианосец также имеет двухдиапазонный радар, являющийся более совершенной радарной системой.

Напомним, ранее корабль береговой охраны МВД США, выполнявший патрулирование в Беринговом море, зафиксировал у Аляски ракетный крейсер из Китая.

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