Самый старый человек в мире отпраздновал свой 123-й день рождения, но рекорд Гиннеса под сомнением

Женщина, которая считается самым старым человеком в мире, отпраздновала свой будущий 123-й день рождения, который наступит только 22 июня.

Об этом пишет Daily Mail.

122-летняя Амантина душ Сантуш Дувиргем отпраздновала свое будущее 123-летие тортом на вечеринке, которую для нее устроил штат Парана.

Пенсионные записи показывают, что неофициальная рекордсменка родилась 22 июня 1900 года, что делает ее самым старым человеком в мире.

Книга рекордов Гиннеса сейчас не признает ее претензии на звание старейшего человека планеты Земля, поскольку свидетельство о рождении ей выдали только тогда, когда она начала получать государственную пенсию, а ее возраст подтвердили четыре человека возрастом от 70 лет.

Пенсионные записи госпожи Дувиргем показывают, что она родилась 22 июня 1900 года. У женщины, однако, нет официального признания своего статуса.

В настоящее время мировой рекордсменкой является 116-летняя Мария Браньяс Морера, родившаяся в США испанка, отметившая день рождения 4 марта 2023 года.

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