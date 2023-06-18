Самый старый человек в мире отпраздновал свой 123-й день рождения, но рекорд Гиннеса под сомнением

Возраст женщины подтвердили четыре пожилых человека.
Женщина, которая считается самым старым человеком в мире, отпраздновала свой будущий 123-й день рождения, который наступит только 22 июня.
Об этом пишет Daily Mail.
122-летняя Амантина душ Сантуш Дувиргем отпраздновала свое будущее 123-летие тортом на вечеринке, которую для нее устроил штат Парана.
Пенсионные записи показывают, что неофициальная рекордсменка родилась 22 июня 1900 года, что делает ее самым старым человеком в мире.
Книга рекордов Гиннеса сейчас не признает ее претензии на звание старейшего человека планеты Земля, поскольку свидетельство о рождении ей выдали только тогда, когда она начала получать государственную пенсию, а ее возраст подтвердили четыре человека возрастом от 70 лет.
Пенсионные записи госпожи Дувиргем показывают, что она родилась 22 июня 1900 года. У женщины, однако, нет официального признания своего статуса.
В настоящее время мировой рекордсменкой является 116-летняя Мария Браньяс Морера, родившаяся в США испанка, отметившая день рождения 4 марта 2023 года.
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