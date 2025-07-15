Самый старый марафонец мира погиб: причина трагической смерти Фауджи Сингха удивит

Фауджа Сингху / © Bild

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В Индии погиб Фауджа Сингх, известный как старейший марафонец планеты. Ему было 114 лет. Как сообщил его биограф Хушвант Сингх, трагедия произошла накануне днем в деревне Биас индийского штата Пенджаб.

Об этом пишет CNN.

«Он был сбит неизвестной машиной, когда переходил дорогу. Покои с миром, мой дорогой Фауджа», — написал Хушвант Сингх.

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Лондонский клуб бегунов Sikhs In The City, где Сингх долго тренировался, подтвердил печальную новость.

Фауджа Сингх начал заниматься бегом только в 89 лет после смерти жены. Его самый известный марафон – забег в Торонто в 2011 году. Тогда он преодолел 42 километра за 8,5 часов и стал первым человеком, преодолевшим марафонскую дистанцию в возрасте 100 лет. Этот рекорд, правда, так и не попал в Книгу рекордов Гиннесса, поскольку у Сингха не было официального свидетельства о рождении.

Напомним, в округе Вадодара в индийском штате Гуджарат в среду утром произошла трагическая авария — обрушился мост Муджпур Гамбхира, в результате чего около семи автомобилей взлетели в реку Вишвамитри.