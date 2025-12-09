Самый старый мужчина Северной Ирландии раскрыл секрет своего долголетия: вы будете удивлены

Старший мужчина Северной Ирландии Норман Ирвин / © скриншот с видео

Старейший мужчина Северной Ирландии и ветеран Второй мировой Норман Ирвин отметил свой день рождения, который стал настоящим событием для всего региона. Мужчине исполнилось 107 лет и он еще в строю.

Об этом пишет BBC.

Норман Ирвин, отметивший 107-летие в доме престарелых, собрал семью, друзей и военных представителей.

«Это, кажется, много шума из ничего», — пошутил Ирвин во время празднования.

На вопрос о секрете своего долголетия ветеран ответил однозначно: виски. Его чувство юмора было оценено: Корпус Королевских инженеров-механиков и электриков подарил Норману бутылку виски с выгравированным его военным служебным номером.

Норман Ирвин родился в 1918 году. Он служил в восьми странах во время Второй мировой войны и сыграл немаловажную роль в защите Суэцкого канала от немецких атак.

В этом году Норман Ирвин был награжден Британской имперской медалью (BEM) за многолетнюю волонтерскую работу в своем родном городе, включая деятельность в межконфессиональном клубе для пенсионеров.

Норман Ирвин (в центре) в семейном кругу / © BBC

Ветеран отметил, что мир сильно изменился с момента его рождения, и изменения происходят очень быстро. Он дал наставление молодежи: «Принимайте все как есть, делайте все возможное и будьте добры ко всем на своем пути вверх, потому что вы можете встретить их на своем пути вниз».

Внук Нормана Крис Ирвин выразил невероятную гордость за дедушку, подчеркнув его жизнелюбие и остроумный характер.

«У него большой запас жизненной энергии… Он наслаждается жизнью, и нет никаких признаков того, что он сдастся. Я с нетерпением жду его 108-го дня рождения», — сказал внук.

