"Самый тяжкий военный преступник": канцлер Германии жестко раскритиковал Путина

Фридрих Мерц - Путин - военный преступник нашего времени / © Associated Press

Немецкий канцлер Фридрих Мерц выступил с резкой критикой в адрес президента России Владимира Путина. Мерц назвал его «возможно, самым тяжким военным преступником нашего времени».

В своем интервью телеканалу Sat.1 Мерц подверг жесткой критике Путина, пишет ntv.

По словам канцлера, в отношении российского диктатора не может быть «никакой уступчивости». Он подчеркнул, что Россия прибегает к «террору против гражданского населения», и мир должен четко понимать, как обращаться с военными преступниками.

Более того, Мерц отметил, что Украина и ее партнеры должны усилить свои позиции на фронте, поскольку Россия «нагло забрала значительную часть этого года» у мира. Это сообщение перекликается с заявлением президента Украины Владимира Зеленского, который также призвал к укреплению оборонных позиций этой осенью.

Напомним, президент России Владимир Путин в очередной раз прокомментировал удары по российским энергетическим объектам.

Между тем РФ не останавливает систематические атаки энергоинфраструктуры Украины, в частности наносит удары по электростанциям и газовой промышленности, что влияет на производство электроэнергии. Недавние удары дронов и ракет в Сумах, Днепре и Херсоне повлекли за собой перебои и повреждения объектов.