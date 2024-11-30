"Самый влиятельный человек" в окружении Трампа: Маск праздновал День благодарения за президентским столом

После победы Трампа на выборах Маск практически не покидает его резиденцию в Мар-а-Лаго.

Влияние Илона Маска на избранного президента США продолжает расти, о чем свидетельствуют их тесные контакты, почти на уровне "семейных". Так в четверг, 28 ноября, Маск отпраздновал День благодарения в имении Мар-а-Лаго за столом с Дональдом Трампом, его женой Меланией и их сыном Барроном.

Об этом пишет Newsweek со ссылкой на видео, снятое на вечеринке и опубликованное в социальной сети X, владельцем которой является Маск.

Перепост видео, сделанный самим Маском с подписью о "прекрасном дне благодарения", пользователи соцсети просмотрели более 26 млн раз.

"Илон Маск, председатель совета директоров X и генеральный директор SpaceX и Tesla, по-видимому, становится все более влиятельным в ближайшем окружении Трампа. По имеющимся данным, он даже присоединился к избранному президенту в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским", — отметило издание.

Маск также провел в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго и день выборов. По информации в СМИ, с тех пор он почти не покидал имение Трампа.

В своей речи в начале ноября Трамп объяснил, что Маску там просто "нравится".

"Я не могу выгнать его отсюда. Ему просто нравится это место", – сказал Трамп.

Следующий президент США также поручил Маску и бывшему кандидату в президенты от республиканцев Вивеку Рамасвами возглавить Департамент эффективности государственного управления (DOGE). Главной задачей новой структуры будет "демонтаж" федеральной бюрократии и сокращение численности чиновников в правительстве.

Сам Трамп поздравил американцев с Днем благодарения сразу после полуночи в четверг постом в социальной сети Truth Social, владельцем которой он является. В сообщении он посмеялся над своими политическими оппонентами и снова пообещал вернуть величие Америке.

"Счастливого Дня благодарения всем, в частности радикальным левым безумцам, которые так усердно работали, чтобы разрушить нашу страну, но потерпели сокрушительное поражение. Они всегда будут терпеть неудачу, потому что их идеи и политика настолько безнадежно плохи, что великие люди нашей страны только что отдали убедительную победу тем, кто хочет снова сделать Америку великой! Не волнуйтесь, наша страна скоро станет уважаемой, продуктивной, справедливой и сильной, и вы, как никогда раньше, будете гордиться тем, что вы американцы", – подчеркнул Трамп.

Напомним, еще одним человеком, имеющим большое влияние на Трампа, называют его адвоката с российским происхождением Бориса Эпштейна. Анонимные источники в СМИ отмечают, что, учитывая влияние этого "серого кардинала", теперь страну можно называть "Соединенные Штаты Бориса".

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