Самый влиятельный деятель в Европе в своей категории: Зеленский возглавил рейтинг "Мечтатели" от Politico

Президент Украины Владимир Зеленский завоевал титул "Марафонец" в категории "Мечтатели" (Dreamers), став самым влиятельным деятелем в Европе.

Об этом свидетельствует рейтинг медиа Politico.

"Винстон Черчилль, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела. Время от времени появляется какой-то лидер и самостоятельно меняет ход истории не благодаря могуществу своей армии или экономики, а благодаря силе своих слов. Таким лидером является президент Украины Владимир Зеленский", — говорится в презентации рейтинга.

Рейтинг издания Politico Фото: скрин Politico

Politico отмечает, что Зеленский вдохновил украинцев на борьбу, а западных партнеров – на действенную финансовую и военную помощь.

Однако 2024 будет непростым для президента Украины, пишет Politico. Граждане страны истощаются, мир отвлекается на Ближний Восток, а политики ЕС начинают опасаться возможных последствий войны.

В целом Politico определило победителей в категориях "Деятели" (Doers), "Возбуждатели" (Disrupters) и "Мечтатели" (Dreamers). В каждую из них вошли по девять человек.

Рейтинг "Деятелей" возглавила премьер-министр Италии Джорджа Мэлони. Первое место она завоевала за свою непредсказуемость как для правого политика. Поразила ее политика по отношению к РФ и поддержка Украины.

Рейтинг "Возмутителей" возглавила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина за роль в работе военной машины РФ.

Самым влиятельным человеком Европы в 2023 году по версии Politico стал польский политик Дональд Туск. "Ветром перемен" считает его издание.

Напомним, оппозиционная партия Туска победила партию власти на выборах в Польше, что показывает силу "даже в ложной системе популистов".

Напомним, в прошлом году этот титул был у президента Зеленского.

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