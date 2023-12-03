Самый высокий IQ среди сверстников: двухлетняя девочка попала в Книгу рекордов Гиннеса

Всего в два года Исла МакНабб из города Крествуд, штат Кентукки, США, поразила мир своими невероятными талантами, став самым молодым членом Mensa.

Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Mensa International – это неприбыльная организация, открытая для людей, набравших 98-й процентиль или выше по результатам стандартизированного теста IQ, и является крупнейшим и старейшим в мире обществом людей с высоким уровнем IQ.

Исла присоединилась к организации после того, как набрала 99 процентиль интеллекта для своего возраста по шкале интеллекта Стэнфорда-Бине, пишет The Guardian.

Родители Ислы заметили, что у нее было очень сфокусировано внимание с того момента, как они принесли ее домой. Хотя она была явно очень способной, ничто не казалось чем-то необычным – пока она не начала учиться.

В возрасте всего одного года Исла начала изучать цвета, цифры и алфавит.

"В семимесячном возрасте она выбирала определенные предметы из книг с рисунками, когда ее об этом просили, – отметил отец Ислы, Джейсон МакНабб.

В 18 месяцев она самостоятельно изучила алфавит, а через два года начала читать. На второй день рождения тетя Ислы, Кристал, подарила ей планшет для стираемого письма.

Джейсон написал на планшете слово "красный", и Исла удивительно смогла прочитать это слово.

Родители Ислы также находили разноцветные игрушечные буквы под предметами по всему дому. Рядом со стулом они находили буквы CHAIR, а у дивана – SOFA. Даже их кот Бугер был найден с буквами CAT рядом с ним.

Именно в этот момент ее мать Аманда предложила проверить Ислу. Когда ей исполнилось два с половиной года, Исла попала в 1% населения, что дало ей право на членство в Менсе.

Исла, которой сейчас три года, посещает дошкольное учебное заведение.

Девочка гордится своим обучением, и хотя она имеет результаты выше среднего по многим предметам, она особенно сильна в математике и отлично читает.

"Она часто неправильно произносит слова, которые мы можем лишь предположить, что она выучила, читая", — говорит Джейсон.

Исла также начала показывать родителям алфавит на американском языке жестов, и они все еще пытаются выяснить, где он его изучил.

Однако Джейсон говорит, что есть определенные трудности в воспитании такого способного ребенка, и что была определенная кривая обучения.

Ранее сообщалось, что 12-летний мальчик получил пять дипломов о высшем образовании.

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