"Самый здоровый человек": в Британии от COVID-19 умер спортсмен, который не хотел вакцинироваться

"Самый здоровый человек": в Британии от COVID-19 умер спортсмен, который не хотел вакцинироваться

Мужчина был уверен, что перенесет коронавирус в легкой форме.

Физически здоровый 42-летний мужчина Джон Эйерс из Британии, который любил покорять горные вершины и заниматься спортом, умер от COVID-19 после того, как отказался вакцинироваться.

Об этом сообщает The Guardian.

Разбитая горем его сестра-близнец, Дженни МакКэнн сейчас призывает людей вакцинироваться. Мужчина был уверен, что переболеет в легкой форме, поэтому отказался от прививки.

"Он думал, что если он заразится Covid-19, у него все будет хорошо. Он думал, что у него будет легкая болезнь. Он не хотел делать прививок", — вспоминает МакКэнн.

По словам женщины, Джон был " самым сильным и здоровым человеком", которого она знала. За четыре недели до своей смерти он еще лазил по горам Уэльса.

"Это не должно было произойти. Он оставляет маму и папу, сестру (меня) и 19-летнюю дочь. Моя мама потеряла своего сына. Моя племянница — любимого папу. Люди должны знали о Джоне. Чтобы его история спасла чью-то жизнь и побуждала к вакцинации", — отмечает сестра умершего.

Напомним, что именинник Барак Обама отменил грандиозную вечеринку в честь своего 60-летия из-за пандемии.

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