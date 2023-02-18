Санду оценила риски прямого военного вторжения России: Украина сдерживает армию Путина

Санду во время выступления в Мюнхене в очередной раз осудила российское вторжение в Украину.

Президент Молдовы Майя Санду, осуждая российскую агрессию против Украины, подчеркнула, что сейчас для ее страны нет угроз оккупации войсками Путина благодаря украинским военным силам.

Об этом президент Молдовы сказала во время выступления на Мюнхенской конфиренции безопасности в субботу, 18 февраля.

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По ее словам, риски прямого вторжения РФ существовали, но по состоянию на зарах их нет.

"Нет непосредственной военной угрозы для Молдовы, Украина обеспечивает нашу безопасность", – подчеркнула президент.

Санду также подчеркнула, что война России против Украины оказала существенное влияние на всю систему безопасности Молдовы.

"Она увеличила военные риски, в последние несколько месяцев четыре российские ракеты незаконно пересекли воздушное пространство Молдовы, были случаи падения обломков ракет на нашу территорию. Представители России выражают угрозы в адрес Молдовы, недавно МИД России заявил, что Молдова будет следующей для войны", — сказала Санду.

Кремль готовил госпереворот в Молдове

Владимир Зеленский 9 февраля сообщил, что Украина передала Молдове план России по дестабилизации политической ситуации внутри страны, захвату власти в стране и уничтожению демократического строя.

13 февраля президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что украинская сторона передала ей план Кремля по дестабилизации ситуации в стране. Она рассказала, что российский план предусматривал диверсии с привлечением лиц с военной подготовкой, переодетых в гражданское.

В интервью ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов рассказал, что Россия спонсирует расшатывание ситуации в Молдове. На это тратит сумасшедшие средства. Впрочем, тех сил и средств, которые сегодня есть в Приднестровье, недостаточно для расшатывания ситуации, считает он.

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