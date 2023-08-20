Санду отреагировала на атаку по Чернигову: "Россия должна ответить за зверства"

Президент отмечает, что действия РФ нельзя оставить без наказания.

Президент Молдовы Майя Санду осудила ракетный удар по Чернигову, который российская армия нанесла 19 августа, и призвала к наказанию агрессора.

Об этом лидер Молдовы написала в своем Twitter.

По ее словам, вопиющая агрессия Москвы против гражданского населения не должна остаться безнаказанной, ведь погибли мирные украинцы.

"Такая откровенная агрессия против мирного населения не должна остаться безнаказанной. Россия должна ответить за свои зверства в Украине", — подчеркнула Санду.

Как сообщалось, российские кафиры 19 августа ударили ракетами по драмтеатру в Чернигове: семеро погибших, 136 пострадавших.

В результате атаки РФ уничтожено Черниговский областной академический музыкально драматический театр имени Тараса Шевченко. Кроме того, кафиры повредили Пятницкую церковь — памятник архитектуры.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракетный обстрел Чернигова! Количество раненых выросло!

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