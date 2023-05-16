Санду отреагировала на ночную ракетную атаку по Украине: "Безжалостное нападение России"

Президент заявила, что встревожена очередной ужасной атакой Москвы.
Президент Молдовы Мая Санду отреагировала на массированную ракетную атаку Российской Федерации в ночь на 16 мая. Очередную атаку окупантов она назвала безжалостной.
Об этом Санду написала в своем Twitter.
Санду заявила, что она встревожена очередной ужасающей атакой на украинскую столицу.
"Безжалостное нападение России на гражданское население является напоминанием о ее полном пренебрежении международными нормами. Европейские лидеры собираются в Исландии, чтобы осудить эту жестокую войну и привлечь виновных к ответственности", — подчеркнула президент Молдовы.
Напомним, в ночь на 16 мая россияне выпустили 18 ракет разных типов. Все они уничтожили силы ПВО. Оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.
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