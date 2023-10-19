"Шаг, укрепляющий наше единство": Санду поприветствовала позицию Украины на счет "молдавского языка"

Это очередное доказательство того, что страны имеют общие ценности и убеждения.

Президент Украины Владимир Зеленского и премьер-министр Румынии Марчел Чолаку выступили с заявлениями по поводу "молдавского языка". Ее поздравила глава Молдовы Мая Санду.

Об этом она написала на своей странице в Twitter (Х).

По словам политики, таким образом лидеры подтвердили румынский как официальный язык для румыноязычного сообщества в Украине.

"Важный шаг, укрепляющий единство наших стран", – подчеркнула Санду.

Напомним, украинское правительство отказывается от термина "молдавский язык". Отныне государственным языком Молдовы признан румынский.

Читайте также: