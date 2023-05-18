Санду рассказала, как хочет спасти Молдову от российской агрессии

Россия все больше становится агрессивной по отношению к Молдове.

Молдове для защиты от возможной российской агрессии нужно как можно быстрее присоединиться к Евросоюзу.

Об этом заявила президент страны Майя Сандру, передает агентство France Presse.

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Саду отметила, что ситуация в Молдове по сложности "несравнима с происходящим в Украине".

Вместе с тем, из-за уже очевидных рисков "демократию Молдовы можно спасти только в составе Евросоюза", поскольку "Россия будет оставаться серьезным источником нестабильности еще долгие годы".

Кроме того, президент Молдовы выразила уверенность, что решение о начале переговоров по вступлению Молдовы в Евросоюз "уже в ближайшие месяцы".

Напомним, ранее сообщалось, что в молдавском городе Бендеры, контролируемом непризнанными оккупационными властями Приднестровья, звучала сирена воздушной тревоги.

Кроме того, мы ранее информировали, что та называемая власть Приднестровья попросила помощи у российского диктатора Владимира Путина, чтобы он увеличил количество "миротворцев" из-за мнимых рисков безопасности.

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