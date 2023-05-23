Санду рассказала, как Молдова планирует возвращать Приднестровье и о влиянии России

Президент Молдовы Майя Санду рассказала, что Молдова освобождается от российского влияния, в частности энергоносителей. Она также подчеркнула, что ее страна не планирует силового возвращения Приднестровья и считает, что этот регион сам захочет воссоединиться с Молдовой.

Об этом пишет Euronews Румыния.

Санду подчеркнула, что Россия сейчас не угрожает Молдове, поскольку оккупантов сдержали в Украине. Она добавила, что ее страна освобождается от российского влияния, в частности энергоносителей. Президент Молдовы сказала, что непризнанное Приднестровье должно быть заинтересовано, чтобы вернуться в состав ее страны.

"Чем лучше будет ситуация на правом берегу, тем быстрее мы сможем повысить уровень жизни, чем больше мы повысим уровень безопасности, тем больше будет заинтересованность левого берега Днестра в объединении страны. Мы работаем в этом направлении, мы нацелены на мирное решение приднестровского вопроса. Чем ближе мы будем приближаться к ЕС, тем больший интерес у граждан Левобережной Молдовы к воссоединению будет", - сказала она.

Санду добавила, что в Молдове часть церкви работает или поддерживает Россию.

"Понятно, что часть церкви работает или в значительной степени поддерживает Россию, к сожалению, некоторые из них даже поддерживают войну. В то же время мы видели, что церковь и глава церкви заявили, что они не поддерживают войну. То есть церковь представляет разные мнения. Есть люди в политике, есть люди вне политики, которые все еще работают на Россию. Мы укрепляем наши институты, реформируем наши спецслужбы, развиваем новую стратификацию", - сказала она.

Напомним, ранее президент Молдовы сообщала, что Россия планировала государственный переворот в Молдове с целью свергнуть власть. Несмотря на неудачные попытки, страна-агрессор может повторить попытку.

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