Санду заявила о планах РФ совершить госпереворот в Молдове: что известно

Президент Молдовы Мая Санду заявила о планах России совершить государственный переворот в Кишиневе. По словам Санду, с помощью протестов оппозиции Россия хочет сменить власть в Молдове. Благодаря преступным действиям Москва стремится, в частности, использовать Молдову в войне против Украины.

Такое заявление Санду сделала 13 февраля на брифинге, пишет Newsmaker.

"Это краткосрочный план, предусматривающий диверсии с привлечением лиц с военной подготовкой, переодетых в гражданское. Они планируют насильственные действия, в том числе нападения на некоторые госучреждения и захваты заложников", — сказала она.

По словам Санду, цель этих действий — свержение конституционных и легитимных властей в Кишиневе на нелегитимные, пророссийские, "чтобы Россия смогла остановить процесс европейской интеграции республики и использовать Молдову в войне против Украины".

Санду также подтвердила, что украинская сторона передала ей планы Кремля по дестабилизации ситуации в Молдове. Она уточнила, что переданные Киевом материалы содержат подробную документацию логистики для организации этих диверсионных действий.

"Документы, полученные от наших украинских партнеров, указывают на места и логистические аспекты организации этой взрывной деятельности. План также предусматривает использование иностранцев для насильственных действий. Например, материалы содержат инструкции по правилам въезда в Молдову для граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории", – заявила Санду.

Президент добавила, что силовые структуры Молдовы готовятся предотвращать эти провокации и держат ситуацию под контролем.

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Кроме того, ожидается, что парламент Молдовы как можно быстрее примет законопроекты, которые предоставят силовым структурам необходимые инструменты "для более эффективной борьбы с рисками безопасности страны".

"Все, кто участвует в таких акциях и кто их защищает, необходимо привлечь к ответственности", — добавила глава государства.

Санду призвала граждан быть бдительными и доверять официальной информации, поскольку "наиболее агрессивной формой атаки является информационная атака".

"Попытки Кремля устроить насилие в нашей стране не имеют успеха. Сохраняем спокойствие и верим в Молдову", — подытожила Санду.

Ситуация в Молдове

Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля сообщил, что разведка государства перехватила план России по разрушению политической ситуации в Молдове. Речь идет об уничтожении демократического порядка Молдовы и захвате власти.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил 11 февраля, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот и в то же время отправила в Турцию чеченских боевиков, которые впоследствии могут оказаться в Кишиневе. Чиновник подчеркнул — Россия стремится, чтобы в Молдове еще раз "очень загорелось".

Глава МИД страны-агрессора РФ Сергей Лавров в начале февраля обвинил Молдову в желании вступить в НАТО, заявив, что страну превращают в "анти-Россию". Глава МИД России заявил, что Молдова после Украины якобы "попала под влияние Запада".

10 февраля во время атаки по Украине две российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии. Об этом сообщил и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В Минобороны Молдовы подтвердили, что российская ракета была в их воздушном пространстве. Российского посла в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдовы.

А вот Министерство обороны Румынии не подтвердило пролет российской ракеты над территорией страны, пообещав предоставить впоследствии дополненную информацию.

Президент Владимир Зеленский назвал этот инцидент с ракетами "вызовом для НАТО".

В тот же день, 10 февраля, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сообщила, что подает в отставку.

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