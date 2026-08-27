Санду жестко ответила на «приветствие» российских дронов перед днем независимости Молдовы.

Ночная провокация РФ и визит из Бухареста: Молдова встречает день независимости «под прицелом» / © ТСН.ua

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Президент Молдовы Майя Санду осудила пролет новых беспилотников над воздушным пространством своей страны и назвала эти инциденты «устрашением».

Об этом она написала в соцсети Х.

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Российские дроны нарушили воздушное пространство Молдовы за несколько часов до того, как страна должна была начать отмечать день независимости (в Молдове отмечают 27 августа).

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«За несколько часов до того, как Молдова отметит 35 лет независимости, наше воздушное пространство неоднократно нарушали российские беспилотники. Я решительно осуждаю это устрашение. Молдова остается сильной, независимой и свободной, твердо приверженной пути вступления в ЕС», — написала Майя Санду в социальной сети.

В свою очередь президент Румынии Никушор Дан, находящийся с визитом в Кишиневе, объявил, что обсудил с Майей Санду вопросы энергетической безопасности, проектов взаимосоединения, борьбы с дезинформацией, а также необходимость противодействия давлению со стороны России.

«Нарушение воздушного пространства российскими дронами является постоянным вызовом для нашей власти, и мы будем углублять наше сотрудничество на этом уровне», — сказал Никушор Дан.

Напомним, что в течение ночи в Молдове было обнаружено пять случаев пересечения дронами воздушного пространства страны.

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