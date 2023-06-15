"Санитарная зона" на территории Украины: военный эксперт объяснил слова Путина, а также, почему это бессмыслица

Глава Кремля Владимир Путин пригрозил созданием так называемой санитарной зоны на территории Украины, если на территорию РФ дальше будет продолжать что-то прилетать.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснил, о чем именно здесь может идти речь.

"Это территории, которые делают невозможным обстрел с территории РФ. Но давайте говорить о том, что подобные тезисы вызывают легкую иронию. Момент использования БПЛА по нанесению ударов по военным объектам на территории РФ, в частности аэродром Энгельс. Он расположен от украинской границы на расстоянии 650 км. Кстати, это расстояние тождественно расстоянию до Москвы", — сказал эксперт.

По словам эксперта, на вооружении в ВСУ беспилотники с дальностью поражения более тысячи километров.

"Поэтому вопрос к российскому диктатору — куда вы будете отодвигать так называемую санитарную зону, если дальность поражения украинских беспилотников составляет тысячу км. И главное — насколько реалистичны подобные сценарии, учитывая последние сообщения непосредственно с линии боевого столкновения. Следует говорить, что РФ не могут прикрыть даже собственные территории Последние события на территории Белгородской области наглядно показывают полный хаос и неспособность российской стороны эффективно противодействовать собственно внешнему фактору», — добавил эксперт.

Напомним, президент РФ Владимир Путин пригрозил применением зарядов с обедненным ураном в Украине и заявил, что Запад должен прекратить помогать Украине защищаться от оккупантов-россиян.

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