"Санитарный пропуск": во Франции для входа в рестораны, поезда, самолеты  потребуется специальный документ

Чтобы получить пропуск, люди должны иметь доказательства того, что они полностью вакцинированы.
Парламент Франции одобрил законопроект, требующий специальных "санитарных пропусков" для посетителей ресторанов, осуществления поездок внутри страны, а также обязательных прививок для всех медицинских работников.
Об этом информирует The Associated Press.
Все работники сектора здравоохранения должны проходить вакцинацию к 15 сентября.
Для входа во все рестораны, поезда, самолеты также требуется "санитарный пропуск".
Это относится ко всем взрослым жителям страны, но, начиная с 30 сентября, будет применяться ко всем лицам 12 лет и старше.
Чтобы получить пропуск, люди должны иметь доказательства того, что они полностью вакцинированы, либо отрицательный результат ПЦР-теста, либо подтверждение о недавно перенесенном COVID-19.
Правила могут применяться до 15 ноября в зависимости от ситуации с коронавирусом в стране.
Ранее во многих городах Франции прошли акции протеста против планов правительства по "санитарным пропускам", а также против планов по обязательной вакцинации медиков. В демонстрациях приняли участие более 160 тысяч человек.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французы имеют полное право протестовать против его планов по расширению применения "санитарных пропусков".
Как сообщалось, во Франции в субботу, 17 июля, более 100 тыс. человек вышли на протесты против последних решений правительства, связанных с вакцинацией населения от коронавируса и сдерживанием распространения COVID-штамма "Дельта". В частности, речь идет о решении правительства насчет обязательной вакцинации всех медицинских работников и вымогательства так называемого "health pass", то есть свидетельства о вакцинации, отрицательный тест или наличие антител после выздоровления от коронавируса.