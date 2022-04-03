Санкции достигли космоса: Россия отказывается от международного сотрудничества на МКС

Глава "Роскосмоса" требует от западных стран снять санкции, введенные из-за вторжения РФ в Украину.

В субботу, 2 апреля, глава "Роскомоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия прекратит сотрудничество с западными странами на Международной космической станции до тех пор, пока не будут отменены введенные против РФ санкции.

Об этом он написал в своем Twitter.

Рогозин в своем посте утверждает, что целью санкций является "убить российскую экономику и бросить наш народ в отчаяние и голод, поставить нашу страну на колени".

"Я считаю, что восстановление нормальных отношений между партнерами на Международной космической станции (МКС) и другими проектами возможно только при полном и безоговорочном снятии незаконных санкций", — написал он.

Рогозин отметил, что предложения "Роскосмоса" относительно того, когда именно прекратить сотрудничество на МКС с космическими агентствами США, Канады, ЕС и Японии, в ближайшее время будут донесены до российских властей.

Напомним, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) изучает способы удержания Международной космической станции на орбите без помощи России.

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