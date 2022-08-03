"Санкции ЕС глубоко кусают Россию": Еврокомиссия обещает продолжить давление на Кремль

Неблагоприятные экономические условия ограничивают возможность России финансировать агрессию против Украины.

Об этом заявили в Еврокомиссии.

"Санкции ЕС сильно и глубоко кусают Россию, ограничивая ее возможности финансировать агрессию против Украины. В координации с 40 странами ЕС будет продолжать давление, чтобы лишить Кремль средств для финансирования этой жестокой, бессмысленной войны", — говорится в сообщении.

Так, за период полномасштабной войны России против Украины, ВВП в РФ упало более чем на 10%. Кроме того, путинская агрессия в отношении Украины привела к падению производств автомобилей в РФ на 90%.

С 24 февраля более 1000 международных компаний ушли с рынка России. При этом сегодня РФ уже на 45% зависит от Европы по передовым технологиям.

Напомним, исследователи пришли к выводу, что у Кремля заканчиваются деньги, Россия теряет позиции на рынке энергоресурсов, импортозамещение не работает, а бизнес и состоятельные россияне покидают страну.

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