"Санкции ЕС глубоко кусают Россию": Еврокомиссия обещает продолжить давление на Кремль

Несмотря на заявления российских властей, экономика РФ терпит огромный ущерб из-за санкций, введенных Европой.
Неблагоприятные экономические условия ограничивают возможность России финансировать агрессию против Украины.
Об этом заявили в Еврокомиссии.
"Санкции ЕС сильно и глубоко кусают Россию, ограничивая ее возможности финансировать агрессию против Украины. В координации с 40 странами ЕС будет продолжать давление, чтобы лишить Кремль средств для финансирования этой жестокой, бессмысленной войны", — говорится в сообщении.
Так, за период полномасштабной войны России против Украины, ВВП в РФ упало более чем на 10%. Кроме того, путинская агрессия в отношении Украины привела к падению производств автомобилей в РФ на 90%.
С 24 февраля более 1000 международных компаний ушли с рынка России. При этом сегодня РФ уже на 45% зависит от Европы по передовым технологиям.
Напомним, исследователи пришли к выводу, что у Кремля заканчиваются деньги, Россия теряет позиции на рынке энергоресурсов, импортозамещение не работает, а бизнес и состоятельные россияне покидают страну.
Читайте также:
- "У каждого семья что-то потеряла": Зеленский рассказал об отношениях с Россией после войны
- "Это обнаженный нерв": Кулеба рассказал, как некоторым партнерам "страшновато" поддержать создание Спецтрибунала для РФ
- Сколько еще доказательств нужно: Зеленский призвал мир признать РФ государством-террористом