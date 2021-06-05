Санкции ЕС в отношении белорусских авиакомпаний начали действовать: запрещено летать в 27 стран

Европейским национальным авиаперевозчикам запрещается летать в Беларусь.

Санкции Европейского Союузу отношении Минска из-за вынужденной посадке самолета Ryanair начали действовать с 00.00 часов 5 июня.

Соответствующее решение в ЕС приняли в ответе на действия белорусских властей.

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Отныне самолетам государственных компаний Беларуси запрещается летать над странами ЕС. Отмечается, что запрет "не распространяется на случаи возникновения необходимости экстренной посадки или экстренного пролета" над территорией Европейского Союза.

Санкции предусматривают запрет самолетам, в том числе и "Белавиа" пересекать воздушное пространство всех 27 государств Евросоюза и приземляться в аэропортах ЕС. Также европейским национальным авиаперевозчикам запрещается летать в Беларусь.

Напомним, 24 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, с помощью истребителя заставили сесть в Минске. С борта сняли оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу. Оба сейчас держат в минских тюрьмах. В США и ЕС принудительную посадку гражданского борту назвали актом государственного терроризма. Сейчас там готовят санкции против белорусского режима.

Позже саммит государств Евросоюза принял запрет белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в ЕС и полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве этой страны.

В свою очередь, белорусская авиакомпания "Белавиа" отменяет рейсы в города 21 стран мира, а также рейсы в обратном направлении. Речь идет пейсы в Литву, Великобритании, Франции, Украины, Латв, Финляндии, Чехии, Швеции, Эстонии, Польши, Италии, Нидерландов, Германии, Австрии, Бельгии, Испании, России (Калининград), Венгрии, Молдовы, Сербии, Кипра.

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