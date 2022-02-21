Санкции и "джавелины": появилась первая реакция европейских стран на признание "ЛНР" и "ДНР"

Санкции и "джавелины": появилась первая реакция европейских стран на признание "ЛНР" и "ДНР"

Латвия заявила, что уже завтра поставит Украине противотанковые ракеты Javelin.

Признание Россией независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР вызвало первую реакцию в европейских странах. В Европе обещают новые санкции для России и оружие против танков – для Украины.

Первые отзывы на провокационное решение Кремля появились в микроблогах европейских чиновников в Twitter.

Признание Путиным независимости ОРДЛО глава Европейского совета Шарль Мишель назвал "грубым нарушением международного права и минских соглашений".

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что ЕС должен немедленно ввести санкции против России. "Латвия осуждает этот акт агрессии и призывает к жесткой международной реакции", — подчеркнул он.

Кроме того, в Латвии заявили, что уже завтра, 22 февраля, в Украину будет поставлена партия противотанковых ракет Javelin.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал признание Россией ОРДЛО актом агрессии против Украины и призвал к введению санкций.

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что инициирует постановление парламента о том, что изменение статуса Донбасса никогда не будет признано.

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Эстония никогда не примет решение РФ признать самопровозглашенные "республики" на оккупированных территориях Донбасса.

Глава МИД Дании назвал враждебным решение России признать ОРДЛО и призвал РФ "прекратить нарушение международного права".

Как мировые лидеры отреагировали на заявление Путина о признании независимости ОРДЛО | ТСН 19:30

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что решение Путина стало вопиющим нарушением суверенитета и целостности Украины.

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