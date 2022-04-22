Санкции Кремля: Марку Цукербергу и Камале Гаррис запретили въезд в Россию

В целом МИД РФ ввел дополнительные персональные санкции в отношении 29 граждан США.

В России расширили список персональных санкций в отношении американских граждан. В общей сложности 29 американцам запрещен въезд в РФ. Среди них – основатель компании Meta (Facebook) Марк Цукерберг и вице-президент США Камала Гаррис.

В четверг, 21 апреля, соответствующий список был опубликован на сайте министерства иностранных дел РФ.

Таким образом в Кремле ответили на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции США, под которые, как сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства, “администрация Джо Байдена подводит все большее количество граждан РФ — как официальных лиц, так и членов их семей”.

В российский санкционный список в частности попали вице-президент США Камала Гаррис и ее муж Даглас Эмгофф, заместитель министра обороны, официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби, соучредитель и председатель совета директоров компании Meta Марк Цукерберг и главный исполнительный директор социальной сети LinkedIn Райан Рослански.

В стоп-листе российского МИД также значатся глава Bank of America Байан Мойнихан, первый заместитель министра обороны США Кэтлин, руководитель аппарата Белого дома Роналд Кляйн, официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, помощник министра здравоохранения Рэйчел Левин и другие.

Пресс-секретарь министерства дипломатии США Нед Прайс в четверг пошутил перед СМИ, что для него честь быть внесенным в список чиновников и других граждан США, которым Москва запретила въезд на территорию России.

"Я должен сказать, что для меня большая честь — гневить правительство, которое обманывает собственный народ, мучит своих соседей и пытается создать мир, из которого выгоняет свободу", — сказал Прайс.

Напомним, ранее министерство иностранных дел РФ запретило премьер-министру Великобритании Борису Джонсону посещать территорию страны.

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