Лидер Объединенных Арабских Эмиратов посетил авиасалон в Дубае в среду, 15 ноября, когда попавший под санкции российский поставщик оружия представил боевой вертолет, который использовался в войне против Украины, подчеркнув, что его страна продолжает поддерживать связи с Москвой, невзирая на западные санкции против нее.

Об этом пишет Associated Press.

Шейх Мохаммед бин Заид Аль Нагаян посетил выставку вместе со своим братом, шейхом Мансуром бин Заидом Аль Нагаяном, вице-президентом и заместителем премьер-министра этой автократической страны семи шейхств.

Они остановились у стенда эмиратской оборонной компании EDGE, где шейх Мохаммед подписал беспилотник на глазах зрителей перед тем, как принять участие во встрече.

На взлетно-посадочной полосе российские пилоты сидели в боевом вертолете КА-52, когда его спускали со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Аль-Мактум. Эти вертолеты неоднократно использовались в Украине, а их производитель, компания "Вертолеты России", находится под санкциями Министерства финансов США.

В российском павильоне на взлетно-посадочной полосе, вдали от крытых стендов других авиакомпаний и поставщиков, зрители берут в руки выставленный на выставке автомат АК-19 и ставят его на стойку. Другие рассматривают миниатюрные дроны и другое оборудование, используемое Москвой. Российские пилоты, связанные с производителем, ходили по залам выставки в своих летных костюмах.

Сотрудники павильона переадресовали вопрос к пресс-секретарю, который не ответил на просьбу о комментарии Associated Press. Посольство США в Абу-Даби переадресовало вопрос в Вашингтон, который не сразу ответил на запросы. На противоположном конце взлетно-посадочной полосы на выставке американские военные также демонстрируют ракетную систему HIMARS, которую с большим успехом использует Украина.

Россия имела аналогичную экспозицию на Международной выставке и конференции по обороне в феврале, но без штурмовиков. Российские деньги продолжают поступать на раскаленный рынок недвижимости Дубая, отчасти благодаря бежавшим из Москвы из-за войны.

Ежедневные рейсы между Эмиратами и Москвой являются спасительным кругом как для спасающихся от призыва в армию, так и для российской элиты. Министерство финансов США выразило обеспокоенность объемом российских денег, поступающих в эту страну Аравийского полуострова.

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