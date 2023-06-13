Санкции не мешают: РФ продолжает импортировать детали для дрона-убийцы "Ланцет"

Производитель дронов-камикадзе "Ланцет", которые оккупанты активно используют в войне против Украины, в том числе для уничтожения техники, продолжает импортировать западные комплектующие.

Об этом передает российское оппозиционное издание "Важные истории".

Что это за дроны

"Ланцет" – это барражирующий боеприпас. С помощью этого беспилотника оккупанты пытаются уничтожить технику, установки ПВО, пушки, командные пункты и т. д.

Ударные дроны "Ланцет" с баражировочними боеприпасами являются проблемой украинской армии. В ВВС-Украина отмечали, что россияне целенаправленно пытаются выбивать "ланцетами" очень дефицитные украинские средства противовоздушной обороны, а также артиллерию и другую технику.

Отметим, что "Ланцеты" почти всегда работают в паре с разведывательными дронами.

Пропагандисткие телеграм-каналы регулярно публикуют сообщения об ударах "Ланцетом", хотя очень часто это либо откровенные фейки, либо россияне наносять удары по ложным целям –как это было здесь.

Уламки дрона-камікадзе "Ланцет".

Кто изготовляет "Ланцеты"

По информации издания, беспилотники "Ланцет" делает Zala Aero Group, (входит в концерн "Калашников"). Ее основное юрлицо – ООО "ЦСТ". Собственником является Александр Захаров. Что интересно, Захаров не подпал под санкции, а на ЦСТ санкции наложили только Украина, Австралия и Великобритания – но не Европа и не США.

"Ланцет" разработанный российской компанией ZALA / Фото: Википедия

Где берут комплектующие

В расследовании говорится, что необходимые комплектующие удается поставлять через сеть поставщиков.

В первую тройку компаний по сумме поставок ЦСТ, после компаний "Аэроскан" и "Орион", входит новосибирская ОМП. Эта компания в 2022–2023 годах продала ЦСТ товаров на 1,4 млрд рублей, а ввезла в Россию – на 1,3 млрд. ОМП ведет активную торговлю с Китаем, закупая электрические двигатели, изделия из алюминия, винты, болты, гайки и другие товары.

На сайте компании говорится, что "решение о выходе на рынок радиоэлектронных компонентов было обусловлено нарастающим санкционным давлением" и для преодоления проблем с санкциями фирма "использует наработанные связи в Европе, Северной Америке и Азии для выполнения самых сложных заказов".

Достать "сложно, но можно"

В издании признают, что антироссийские санкции достаточно эффективны. Ведь России пока пока удалось заместить лишь около четверти потерянного из-за них импорта.

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"Но микроэлектроника, которая используется в производстве российского оружия, является исключением – тут все настолько запутано, что пока невозможно даже найти релевантную статистику (Россия показывает рост импорта из Китая, а Китай не показывает рост экспорта, так что чипы появляются буквально из воздуха)", – говорится в статье.

"Если военные или спецслужбы хотят получить комплектующие, которые находятся под экспортным контролем, то обычно они их получают – через посредников. Да, это сложно и удорожает товары, но если у заказчиков есть время, энергия и ресурсы – нет проблем", – заявлял в интервью "Важным историям" американский эксперт в области экспортного контроля.