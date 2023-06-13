Санкции не мешают: РФ продолжает импортировать детали для дрона-убийцы "Ланцет"

Ударные дроны "Ланцет" с баражировочними боеприпасами являются проблемой украинской армии.
Производитель дронов-камикадзе "Ланцет", которые оккупанты активно используют в войне против Украины, в том числе для уничтожения техники, продолжает импортировать западные комплектующие.
Об этом передает российское оппозиционное издание "Важные истории".
Что это за дроны
"Ланцет" – это барражирующий боеприпас. С помощью этого беспилотника оккупанты пытаются уничтожить технику, установки ПВО, пушки, командные пункты и т. д.
Ударные дроны "Ланцет" с баражировочними боеприпасами являются проблемой украинской армии. В ВВС-Украина отмечали, что россияне целенаправленно пытаются выбивать "ланцетами" очень дефицитные украинские средства противовоздушной обороны, а также артиллерию и другую технику.
Отметим, что "Ланцеты" почти всегда работают в паре с разведывательными дронами.
Пропагандисткие телеграм-каналы регулярно публикуют сообщения об ударах "Ланцетом", хотя очень часто это либо откровенные фейки, либо россияне наносять удары по ложным целям –как это было здесь.
Кто изготовляет "Ланцеты"
По информации издания, беспилотники "Ланцет" делает Zala Aero Group, (входит в концерн "Калашников"). Ее основное юрлицо – ООО "ЦСТ". Собственником является Александр Захаров. Что интересно, Захаров не подпал под санкции, а на ЦСТ санкции наложили только Украина, Австралия и Великобритания – но не Европа и не США.
Где берут комплектующие
В расследовании говорится, что необходимые комплектующие удается поставлять через сеть поставщиков.
В первую тройку компаний по сумме поставок ЦСТ, после компаний "Аэроскан" и "Орион", входит новосибирская ОМП. Эта компания в 2022–2023 годах продала ЦСТ товаров на 1,4 млрд рублей, а ввезла в Россию – на 1,3 млрд. ОМП ведет активную торговлю с Китаем, закупая электрические двигатели, изделия из алюминия, винты, болты, гайки и другие товары.
На сайте компании говорится, что "решение о выходе на рынок радиоэлектронных компонентов было обусловлено нарастающим санкционным давлением" и для преодоления проблем с санкциями фирма "использует наработанные связи в Европе, Северной Америке и Азии для выполнения самых сложных заказов".
Достать "сложно, но можно"
В издании признают, что антироссийские санкции достаточно эффективны. Ведь России пока пока удалось заместить лишь около четверти потерянного из-за них импорта.
"Но микроэлектроника, которая используется в производстве российского оружия, является исключением – тут все настолько запутано, что пока невозможно даже найти релевантную статистику (Россия показывает рост импорта из Китая, а Китай не показывает рост экспорта, так что чипы появляются буквально из воздуха)", – говорится в статье.
"Если военные или спецслужбы хотят получить комплектующие, которые находятся под экспортным контролем, то обычно они их получают – через посредников. Да, это сложно и удорожает товары, но если у заказчиков есть время, энергия и ресурсы – нет проблем", – заявлял в интервью "Важным историям" американский эксперт в области экспортного контроля.
Напомним, серкетарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в сбитых беспилотниках Shahed найдены запчасти из стран-партнеров Украины.
Ранее в Белом доме сообщили, что Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников.
Читайте також:
- В Одессе в результате российской атаки дронами погибла пара переселенцев из Бахмута (фото)
- Ракетные обстрелы Украины: что такое фальш-цели, РЭБ и как Россия пытается обмануть ими нашу ПВО
- В мае РФ выпустила по Украине больше всего с начала войны "Шахедов": разведка назвала шокирующую цифру