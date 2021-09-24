Санкции против чиновников и пропагандистов России: кто оказался в списке США

Санкции против чиновников и пропагандистов России: кто оказался в списке США

В список попало 35 человек.

Палата представителей США приняла оборонный бюджет с предложением наказать топ-чиновников и пропагандистов России за нарушение прав человека.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 24 сентября.

В списке оказались 35 человек, ранее передали в США и Евросоюза соратники заключенного российского оппозиционера Алексея Навального. Среди них:

премьер-министр Михаил Мишустин,

пресс-секретарь президента Дмитрий Песков,

бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов,

кремлевские пропагандисты Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев.

Новости мира: в США приняли оборонный бюджет с предложением наказать РФ за нарушение прав человека

Также в законопроекти прописали запрет на облигации в любой валюте выпущенные банками России. Санкции еще должен принять американский Сенат, а затем подписать президент США Джо Байден.

Как сообщалось, палата представителей Конгресса США 23 сентября постановили поправки в оборонный бюджет США, которые предусматривают введение санкций против российского "Северный поток-2". После решения Палаты представителей теперь очередь за Сенатом — второй палатой Конгресса США.

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