Санкции против чиновников и пропагандистов России: кто оказался в списке США

В список попало 35 человек.
Палата представителей США приняла оборонный бюджет с предложением наказать топ-чиновников и пропагандистов России за нарушение прав человека.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 24 сентября.
В списке оказались 35 человек, ранее передали в США и Евросоюза соратники заключенного российского оппозиционера Алексея Навального. Среди них:
- премьер-министр Михаил Мишустин,
- пресс-секретарь президента Дмитрий Песков,
- бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов,
- кремлевские пропагандисты Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев.
Также в законопроекти прописали запрет на облигации в любой валюте выпущенные банками России. Санкции еще должен принять американский Сенат, а затем подписать президент США Джо Байден.
Как сообщалось, палата представителей Конгресса США 23 сентября постановили поправки в оборонный бюджет США, которые предусматривают введение санкций против российского "Северный поток-2". После решения Палаты представителей теперь очередь за Сенатом — второй палатой Конгресса США.