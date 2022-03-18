Санкции против России: Австралия бьет по "кошелькам" Путина, а Япония — по российской "оборонке"

Санкции против России: Австралия бьет по "кошелькам" Путина, а Япония — по российской "оборонке"

Два больших государства мира расширили антироссийский санкционный список.

В пятницу, 18 марта, власти Австралии дополнительно ввели санкции в отношении двух российских олигархов, владеющих активами и акциями австралийских компаний, а также против 11 банков РФ. В то же время Япония расширила свой санкционный список, вписав в него 15 представителей российских министерств и 9 государственных компаний и организаций. Причина одна и та же — российское вторжение в Украину.

Как сообщили на официальном сайте МИД Австралии, правительство страны продолжает усиливать санкционное давление на олигархов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.

"Кроме 41 олигарха и их ближайших родственников, в отношении которых ранее были введены целенаправленные финансовые санкции и запреты на поездки, Австралия добавила двух миллиардеров, связанных с бизнес-интересами в Австралии, Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга", — говорится в сообщении.

Также санкции введены относительно 11 российских банков, которые вместе составляют примерно 80% всех банковских активов России, среди которых — "Сбербанк", "Газпромбанк", ВЭБ, ВТБ, "Россельхозбанк", "Совкомбанк", "Новикомбанк", "Альфа-Банк" ” и Кредитный банк Москвы.

Правительство Японии расширило санкционный список внесением в него15 представителей российских министерств. В том числе ограничения применены к восьми заместителям Министра обороны РФ, руководителю службы военной разведки ГРУ и пресс-секретарю МИД России Марии Захаровой.

Кроме того, санкции коснутся государственных компаний и организаций российской оборонной сферы. В частности, под санкции попали "Рособоронэкспорт", "Вертолеты России" и "Объединенная авиастроительная корпорация". Санкции включают замораживание активов и запрет транзакций.

Напомним, правительство Новой Зеландии объявило о введении новых санкций против России в связи с российским вторжением в Украину.

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