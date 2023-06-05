Санкции против тех, кто помогает РФ: Зеленский анонсировал новые шаги для ограничения военного потенциала врага

Работа по санкциям против России продолжается. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые шаги для еще большего ограничения российского военного потенциала будут предприняты уже в скором времени.

Об этом Зеленский сообщил во время традиционного вечернего обращения 5 июня.

"Хотя глобальная тенденция уже ясна – Россия проигрывает эту войну, хозяева России продолжают отрицать реальность. Продолжают пытаться обмануть мир, обойти санкции, выработать больше оружия, обеспечить большую трату ресурсов и людей на эту агрессию. Готовим наши шаги, новые шаги для еще большего ограничения" российского военного потенциала", – заявил президент.

По его словам, каждый в мире, кто так или иначе помогает государству-террористу обходить санкции, кого Россия использует для снабжения оружием, компонентами, оборудованием – каждый такой субъект должен почувствовать полную силу свободного мира.

"И мы это обеспечим. Это общая задача мира – остановить террор. И главной предпосылкой выполнения этой задачи является остановка любых путей, по которым террористы еще пытаются получить что-то для себя. Новости – вскоре", – добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уверен, что украинцы морально уже разбили россиян. Многим гражданам нашего государства сейчас непросто, но российское общество теперь будет уставшим всегда.

Также начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, сколько оккупантов воюют в Украине. Он подчеркнул, что все россияне, которых могли задействовать, уже задействованы.