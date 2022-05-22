Санкции в действии: "Аэрофлот" начнет разбирать свои самолеты из-за дефицита запчастей

Через три месяца "Аэрофлоту" – крупнейшей российской авиакомпании – придется разбирать свои самолеты на запчасти, чтобы поддерживать флот в рабочем состоянии.

Речь идет о комплектующих для воздушных судов Boeing и Airbus.

Об этом говорится в оценке экспертов компании ИВА, сообщает Bloomberg.

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Причина — дефицит запчастей из-за введения против России санкций.

Подавляющее большинство из "Аэрофлота", а это более 350 самолетов группы, являются моделями Airbus или Boeing и сталкиваются с дефицитом деталей. По оценкам экспертов компании IBA, специализирующейся на бизнес-аналитике в области авиации, чтобы поддерживать свой флот в работоспособном состоянии, "Аэрофлоту" через три месяца придется начать разбирать часть своих самолетов на запчасти. Заменить продукцию Boeing и Airbus на российские самолеты как минимум в ближайшее время не удастся.

Фото: Associated Press

Стоит отметить, что в начале войны в Украине, в феврале, "Аэрофлот" выполнял полеты в 56 стран, пишет издание, а к середине мая летал только в 13. Пассажиропоток авиакомпании резко упал.

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