Санкции в действии: Ирландия расторгла договоры аренды с авиакомпаниями России

Санкции в действии: Ирландия расторгла договоры аренды с авиакомпаниями России

Евросоюз 26 февраля ввел санкции против российской авиационной отрасли.

Все ирландские лизингодатели расторгли договоры аренды с российскими авиакомпаниями из-за санкций Евросоюза, введенных после вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Ассоциацию авиационных лизингодателей Ирландии (Aircraft Leasing Ireland).

"События в России беспрецедентны и продолжают развиваться", – заявили представители ALI.

По данным представительного органа, ирландские лизингодатели владеют более 60% мирового парка арендованных самолетов.

Напомним, 26 февраля ЕС ввел санкции против России, в соответствии с которыми запрещено оказывать техническую помощь или другие услуги, связанные с товарами и технологиями, пригодными для использования в авиации или космической промышленности.

Читайте также: