Санкции в действии: Ирландия расторгла договоры аренды с авиакомпаниями России

Евросоюз 26 февраля ввел санкции против российской авиационной отрасли.
Все ирландские лизингодатели расторгли договоры аренды с российскими авиакомпаниями из-за санкций Евросоюза, введенных после вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Ассоциацию авиационных лизингодателей Ирландии (Aircraft Leasing Ireland).
"События в России беспрецедентны и продолжают развиваться", – заявили представители ALI.
По данным представительного органа, ирландские лизингодатели владеют более 60% мирового парка арендованных самолетов.
Напомним, 26 февраля ЕС ввел санкции против России, в соответствии с которыми запрещено оказывать техническую помощь или другие услуги, связанные с товарами и технологиями, пригодными для использования в авиации или космической промышленности.
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