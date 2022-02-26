Санкции в действии: российскому торговому судну не разрешили пересечь Ла-Манш

Санкции в действии: российскому торговому судну не разрешили пересечь Ла-Манш

Судно с грузом автомобилей было задержано в территориальных водах Франции.

В ночь на субботу, 26 февраля, французские ВМС задержали в проливе Ла-Манш российское грузовое судно, перевозившее автомобили в Санкт-Петербург. Это явилось следствием европейских санкций против российских финансовых интересов, связанных с вторжением России в Украину.

Как сообщает France Bleu, 127-метровое грузовое судно Baltic Leader под российским флагом направлялось из французского города Руана.

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Российский корабль заметил патруль ВМС, следящий за прохождением мигрантов в этих водах. Совместно с кораблем таможни патрульный катер сопровождал российское судно в ближайший порт Булонь-сюр-Мер.

В морской префектуре пояснили, что задержание связано с тем, что судно может принадлежать компании, подвергшейся санкциям Евросоюза.

Прошла проверка документов у двадцати человек, которые находились на борту. Таможня проводит расследование, чтобы подтвердить связи с российскими компаниями, в отношении которых были применены санкции.

Напомним, вечером 25 февраля Великобритания и Евросоюз почти одновременно включили в списки санкций президента России Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова. Кроме персональных санкций в отношении виновников развязанной в Украине войны, ЕС ввел строгие ограничения в финансово-экономической сфере.

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