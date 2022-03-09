Санкции в действии: тысячи российских туристов застряли в Таиланде

Россияне не могут приобрести билеты на обратные авиарейсы, в частности, из-за блокировки платежных карт Visa и Mastercard.

Из-за отмены авиарейсов, обвала рубля, относительно основных валют и проблем с оплатой платежными картами российских банков, отключенных от платежных систем Visa и Mastercard, частично SWIFT, более 7 тысяч россиян оказались в подвешенном состоянии в курортных местах Таиланда. Большинство из них – на острове Пхукет.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководителя туристической службы страны Ютасака Супассорна.

Таиланд был среди 141 страны, поддержавшей резолюцию ООН с призывом к немедленному выводу российских войск, но эта страна не вводила никаких санкций против Москвы. Поэтому сюда продолжали приезжать российские туристы.

По словам президента туристической ассоциации Пхукета Бхуммикитти Руктаэнгама, некоторые посетители, когда могли, пользовались китайской системой UnionPay после того, как карты, выпущенные российскими банками с помощью американских платежных компаний Visa (VN) и Mastercard, перестали работать.

“Мы попросили гостиницы снизить цены и продлить пребывание [российских туристов]", – сказал он.

Сейчас прилагаются усилия для того, чтобы россиян репатриировать на рейсах в Москву ближневосточными авиалиниями. Рассматривается предложение разрешить использование криптовалюты для расчетов в гостиницах, авиарейсах и других предприятиях на Пхукете.

Напомним, в России почти 70% населения поддерживают президента Путина и развязанную им войну в Украине. Для других очевиден близкий крах его безумных амбиций, поэтому теперь они пытаются сбежать из этой обреченной на разрушение под ударом западных санкций страны.