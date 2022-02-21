Санкции за выборы в аннексированном Крыму: в списке оказалось еще пять россиян – журналист

Санкции за выборы в аннексированном Крыму: в списке оказалось еще пять россиян – журналист

В частности, речь идет о замораживании активов.

Министры иностранных дел Евросоюза утвердили санкции из-за происходивших в аннексированном Крыму выборов в российскую Госдуму.

Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

По его словам, ограничения касаются пяти лиц, участвовавших или способствовавших выборам в Госдуму Российской Федерации в 2021-м.

"Министры иностранных дел ЕС утвердили решение о замораживании активов и запрете въезда для еще 5 человек за подрыв территориальной целостности Украины", — говорится в его сообщении.

Кстати, намерение Европейского Союза расширить санкционный список против России за аннексию Крыма стало известно в конце января 2022-го.

Как сообщалось, администрация президента Байдена подготовила первый пакет санкций против России, включающий запрет финансовым учреждениям США совершать операции с крупными российскими банками. Отмечается, что ограничения будут направлены на сокращение корреспондентских отношений банков США и РФ, позволяющих производить международные платежи.

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