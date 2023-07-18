"Санкт-Петербургская народная республика": аналитик рассказала, расколется ли Россия на части

Чем длиннее президент РФ Владимир Путин у власти, тем больше вероятность раскола России. Этому способствует ряд причин.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказала российский политический аналитик Ольга Курносова.

“Возьмем, например, Санкт-Петербург. Чем ближе московские власти к каким-нибудь восточным деспотиям, тем больше регионы хотят отделиться — Санкт-Петербург, Новгород, Мурманск, Астрахань, Республика Карелия. Последняя вообще в прошлом была в составе Финляндии, большой кусок ее территории получил Советский Союз по итогам советско-финской войны», – рассказала Ольга Курносова.

По ее словам, все это северо-запад России по большому счету является Европой: “Здесь есть исторические корни — то же Новгородское государство. Санкт-Петербург строился как европейский город, поэтому чем ближе к Китаю Москва, тем больше хочется северо-западу отделиться и стать европейским куском”.

Аналитик отметила, что настроения на отделение есть и на Дальнем Востоке России, потому что он очень далеко от Москвы и гораздо ближе к ним Китай и Япония, в том числе экономически: “Такие настроения действительно есть. Но приведут они в отделение или нет, во многом зависит от того, какой будет политика в Москве”.

Ольга Курносова подчеркнула: “Если там продолжится этот агрессивный диктаторский вектор, то какие-то территории будут стремиться отделиться. Этого не произойдет, если в Москве все-таки будет нормальная демократическая власть, которая будет учитывать, в том числе, мнения регионов, которые дадут им достаточные полномочия и возможность выхода, если они этого захотят. Мы на съезде народным депутатам пишем будущую российскую Конституцию, где заложен механизм выхода регионов из состава РФ”.

Аналитик считает, что Россия должна учиться на своих ошибках: “Когда распадался Советский Союз, в России не было такого, что какой-то регион может просто отделиться. Наверное, это была ошибка. В 1991 году даже не было перевыборов органов власти. То есть автоматически все органы власти, которые существовали в Советском Союзе, после его распада продолжали свою деятельность уже в новой стране. Ощущение того, что страна нова, у многих россиян не возникло. Я даже не говорю о том, что не было суда над КПСС, КГБ и тому подобное”.

“Нужно эту ошибку исправить, чтобы понимание, что мы живем в другой стране, мы не живем в Советском Союзе. Это новая страна, поэтому она должна выстраивать нормальные отношения с соседями», – резюмировала Ольга Курносова.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео Курносова: Кто будет вместо Путина и «Санкт-Петербургская народная республика».

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