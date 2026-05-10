"Санкции дошли до ботокса": Путина жестко высмеяли из-за жалкого вида на параде

Путин на параде 9 мая / © Associated Press

Президент РФ Владимир Путин, который появился на параде в Москве 9 мая, вызвал жестокие насмешки из-за своего истощенного и подавленного вида.

Об этом пишет издание Metro.

По словам наблюдателей, у кремлевского диктатора было перекошенное «подушкообразное» лицо, бугорчатый филер, несимметричные щеки. В целом его лицо напоминало тающий воск.

В мониторинговой группе «Крымский ветер» заявили: «История показывает, что многие диктаторы заметно старели перед падением своего режима или смерти. Ученые связывают это с хроническим стрессом, параноидальным страхом потерять власть и изоляцией, что ускоряет старение организма».

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский назвал Путина «глубоко напуганным, стареющим диктатором».

Украинский комментатор Антон Геращенко, опубликовав изображение опухших щек 73-летнего Путина, написал: «Лицо „победителя“ и лидера „сверхдержавы“. Кажется, санкции дошли даже до ботокса Путина».

Противник российского президента Леонид Невзлин расценил «сокращенный» парад без военной техники как символ ослабления хватки Путина.

По его словам, Путин сам создал «положение, в котором главный ритуал сосредоточен вокруг одного стареющего мужчины, уменьшающегося вместе со своими способностями».

«Режим построен так, что вопрос его будущего превратился в вопрос здоровья одного пожилого человека», — заметил он.

Невзлин также отметил, что у окружения Путина лица тоже были напряженные и скорбные, их выражение не свидетельствовало об энтузиазме или праздновании.

Кроме того, Путина, как никогда, тесно окружали сотрудники службы безопасности.

«Охрана всегда присутствует, это протокол, но такого вырывания еще никогда не было. Или сам Путин боится, или его таким образом раздражают и запугивают, что приводит к тому, что он становится робким и параноидальным. Он выглядит „одиноким и изолированным“ в своем пузыре безопасности», — подчеркнул Невзлин.

Здоровье Путина — что известно

Напомним, относительно здоровья российского диктатора Владимира Путина, которому сейчас 73 года, в последнее время высказывают разные, в частности о болезни Паркинсона или раке, которые Кремль опровергает.

В прошлом году журналисты получили доступ к очень личным данным родственника Путина, в частности его генетического паспорта. Это позволило открыть некоторые тайны российского президента.

