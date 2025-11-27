Россия изменила тактику дроновой войны: на что теперь делает ставку Москва

Российские дроны / © ТСН

Пока мир обсуждает гипотетические мирные соглашения, реальность на фронте между Россией и Украиной постоянно трансформируется: война превратилась в титаническое соревнование дроновых армий, где ключ к победе лежит в способности обеспечить постоянные и массовые поставки новейших беспилотных систем.

Об этом пишет Forbes.

Российские войска, ранее делавшие ставку на одноразовые ударные FPV-дроны, теперь заметно смещают акцент в сторону многоразовых ударных и оборонных платформ. Это вынужденный ответ на растущий спрос на высокотехнологичные беспилотники и проблемы со снабжением критических компонентов.

Россия делает ставку на тяжелые многоразовые дроны

После лет использования одноразовых FPV-дронов Россия начала активно развертывать более универсальные системы. Одним из таких новых образцов стал гексакоптер «Ночная ведьма», который, согласно видео в соцсетях, способен сбрасывать до четырех боеприпасов, грузоподъемность 20 кг, 40 минут полета и оборудован тепловизорами, устойчивой к помехам навигацией и оптическим зумом.

Еще одна новинка — квадрокоптер «Бульдог-13». О нем известно меньше, но он имеет 4-килограммовую полезную нагрузку, модульные ударные пакеты и электронику, позволяющую противодействовать украинским средствам радиопомех.

Переход к многократным системам дает российской армии возможность интегрировать лучшие сенсоры и вычислительные модули, повышая точность атак. Однако есть и минус: дроны должны возвращаться на базу, что уменьшает эффективное время работы над целью.

Новая защита РФ от украинских FPV

Россия также совершенствует дроны-перехватчики, которые используют для борьбы с украинскими аппаратами. Если раньше такие системы были одноразовыми — таран и взрыв — то теперь появляются многоразовые модели.

Некоторые из них используют импровизированные средства поражения: на одном видео перехватчике сбивает украинский дрон банкой тушкованки. Другие — гораздо более продвинутые, оснащенные заряженными стержнями, передающими электрический импульс и способные повредить несколько целей сразу.

В новых перехватчиках активно применяется искусственный интеллект для выявления и сопровождения целей, а значит, их цена растет, делая многократность экономически необходимой.

Почему РФ переходит на многоразовые дроны

Изменение подхода объясняется двумя ключевыми факторами:

Спрос: украинские ПВО и РЭБ усложняют работу простых FPV-дронов, поэтому российские войска нуждаются в более дорогих датчиках, лучшей навигации и автономных системах принятия решений. Утрачивать такие компоненты в одноразовых дронах становится неприемлемо.

Предложение: западные санкции ограничили доступ РФ к передовой электронике. Ударные по российским заводам дронов усложнили производство. Страна все больше зависит от китайского импорта, который не всегда стабилен.

В этих условиях многократные дроны становятся не только тактическим, но и экономическим выходом.

Технологическое соперничество

Война между Россией и Украиной все больше определяется технологическим соперничеством. Обе стороны ищут способы создать более быстрые, более точные и более дешевые платформы.

Россия уже делает ставку на многоразовые системы. Украина, которая сталкивается с похожими вызовами с поставкой электроники, может пойти по тому же пути.

